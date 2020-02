Éléphants: Les vraies raisons du limogeage de Kamara Ibrahim

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a finalement décidé de mettre fin au contrat du technicien ivoirien, Kamara Ibrahim, de son poste de sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire.

Kamara Ibrahim et la FIF, c'est terminé!

C'est officiel, le technicien ivoirien Kamara Ibrahim n'est plus le sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire. L'information est tombée dans la soirée du jeudi 20 février 2020 dans un communiqué publié par la Fédération ivoirienne de football.

"Suite à la réunion du comité exécutif du 13 février dernier, à la demande du comité exécutif, le président de la Fédération ivoirienne de football a rencontré ce jeudi 20 février 2020, le sélectionneur national, Monsieur Kamara Ibrahim. A l'issue d'échanges courtois, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour.

La Fédération ivoirienne de football remercie le sélectionneur national Kamara Ibrahim pour son apport fort appréciable aux équipes nationales et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière'', peut-on lire dans le communiqué qui vient confirmé les rumeurs qui annonçaient depuis quelques jours le départ de Kamara Ibrahim de la sélection nationale.

Nommé en juin 2017, le contrat du sélectionneur Kamara Ibrahim devrait prendre fin le 30 juin 2020. Il a dirigé au total 21 rencontres des Eléphants et a enregistré 13 victoires dont 7 matches officiels et 6 en amical, 3 matches nuls ( 2 en officiel et 1 en amical) et 5 défaites (3 officiels et 2 en amical).

Cependant, les prestations du coach Kamso n'ont pas du tout convaincu de nombreux observateurs du football ivoirien qui avaient souhaité son départ de la tête sélection nationale. Mais les mauvaises prestations de Kamara Ibrahim ne seraient pas à l'origine de son limogeage.

Selon des sources, le technicien ivoirien s'est farouchement opposé aux ingérences du président de la FIF, Sidy Diallo, dans le choix des joueurs. Plusieurs joueurs binationaux auraient été imposés à Kamara Ibrahim.

C'est face au refus de ce dernier que la FIF aurait décidé de se passer de ses services. Les mêmes sources révèlent qu'un technicien européen a même été ciblé pour succéder au technicien ivoirien.

Il s'agirait du portugais Paulo Duarté qui a une bonne expérience du continent africain pour avoir coaché les sélections du Burkina Faso, du Gabon et de plusieurs clubs africains.