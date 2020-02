Football/Ligues 1 et 2 : Voici le deal entre Sidy Diallo et la RTI

Dans une note émanant de la Fédération ivoirienne de football (FIF), nous apprenons que Sidy Diallo vient de parafer un contrat avec la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI). Il s'agit d'une convention de signature de partenariat entre les deux structures.

Sidy Diallo signe une convention avec la RTI

L'information est livrée dans un communiqué dont copie nous est parvenue. La Fédération ivoirienne de football (FIF), par l'intermédiaire du préfet hors grade, Jean-Baptiste Sam Ettiassé, fait savoir que l'instance fédérale a procédé à la "signature d'une convention de partenariat avec la Radio télévision ivoirienne (RTI), ce mardi 18 février 2020 au siège de la FIF à Treichville".

La structure dirigée par Sidy Diallo tient à préciser que "cette convention porte sur la production des matches de la Ligue 1 ainsi que la diffusion en Côte d'Ivoire et en Afrique des matches du championnat de Ligue 2, pour les saisons sportives 2019-2020 et 2020-2021.

"La FIF et la RTI se félicitent de la signature de ce partenariat qui confirme l'excellente relation entre les deux entités", peut-on lire dans la note publiée le mardi 18 février. En ce qui concerne les rencontres de la Ligue 2, il faut souligner qu'elles seront diffusées sur la toute nouvelle chaine de télé du groupe RTI, "La 3", dont le lancement a été opéré le samedi 15 février 2020.

Au cours de la signature de partenariat, les deux parties se sont réjouies de la nouvelle aventure qui se dessine. "Ce renouvèlement de partenariat est la preuve de la confiance que la RTI place en nous à travers le travail. Nous ferons en sorte de ne pas la décevoir dans l’exécution de notre part", avancé Sory Diabaté dont les propos sont repris par le site afrikipresse.fr.

Pour sa part, Dembélé Fausséni, directeur général de la RTI, a affirmé que "la confiance se mérite et s'entretient". "Du chemin a été parcouru dans notre partenariat. Nous allons maintenir et approfondir cette confiance pour le bonheur et la satisfaction des sportifs et de nos téléspectateurs. La RTI est une entreprise citoyenne de service public. En acceptant le renouvèlement de ce contrat, elle entend exprimer sa satisfaction pour le bon travail que réalise la FIF. Nous nous engagerons à renforcer cette confiance", a-t-il poursuivi.