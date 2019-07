CAN 2019: Hervé Renard tourne le dos à l'Afrique, voici la raison

Hervé Renard, qui avait rêvé d'un troisième sacre continental avec le Maroc à la Coupe d' Afrique des nations (CAN) 2019, a dû se contenter d'une participation peu honorable. Les Lions de l' Atlas ont été éliminés en huitièmes de finale par une modeste équipe du Bénin.

Hervé Renard dit au revoir à l' Afrique

Le dernier coup de sifflet a retenti à la CAN 2019 avec la consécration de l' Algérie qui a battu le Sénégal en finale (1-0). Hervé Renard, très attendu, n'a pas été capable de porter la sélection marocaine sur le toit de l' Afrique comme il a fait avec la Zambie (2012) et la Côte d' Ivoire (2015).

Le double champion d' Afrique et les Lions de l' Atlas n'ont pu franchir l'étape des huitièmes de finale. Dans une rencontre âprement disputée face au Bénin, l'équipe d' Hervé Renard a perdu la face lors de la séance de tirs au but. L'ex-sélectionneur des Éléphants quitte donc la compétition la tête basse. L'ancien joueur de l' AS Cannes a préféré rendre le tablier et quitter la tête de la sélection marocaine.

À partir de ce moment, les rumeurs ont annoncé Hervé Renard en tant que sélectionneur du Sénégal, en remplacement d' Aliou Cissé. Le technicien français a tenu à faire des précisions sur la suite de sa carrière. "Afin de mettre un terme immédiat à des rumeurs totalement infondées, j’annoncerai d’ici quelques jours mon choix, mais je peux d’ores et déjà vous dire, comme je l’avais fait il y a quelques mois, que ce ne sera pas sur le continent africain", a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

L' Afrique n'est donc pas la prochaine destination de "l'homme à la chemise blanche". "Je vais prendre une nouvelle orientation dans ma carrière et en temps voulu, je vous l'annoncerai. J'ai pas mal de propositions pour des équipes nationales ou des clubs en Asie. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Dans les 15 jours qui viennent, je vais me décider", s'est-il exprimé dans une interview accordée au Parisien.