Thomas Noba (NCC) félicite Ouattara pour sa décision "responsable"

Le président de la Nouvelle Convergence citoyenne (NCC), Thomas Noba, a réagi à la décision du président Alassane Ouattara de se retirer de la course à la présidentielle de 2020.

''Affaire 3e mandat'': La NCC et son Président Thomas Noba félicitent le président Ouattara pour sa décision

La décision inattendue du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara de rénoncer à un troisième mandat continue de susciter des réactions au sein de la classe politique.

Thomas Noba, le président de la nouvelle convergence citoyenne, une formation politique membre de l’opposition, qui milite en faveur d’un renouvellement politique en Côte d’Ivoire, n’est pas resté indifférent face à cette décision « responsable » du chef du RHDP.

«Nous NCC, lui rendons un vibrant hommage pour ce courage politique. C'est en effet une décision responsable, sage et un acte fort pour l'avenir de la Côte d'Ivoire», a-t-il réagi. Pour lui, cette annonce du président Alassane Ouattara devrait interpeller l’ancienne génération notamment Henri Konan Bédié du PDCI et Laurent Gbagbo du FPI, à qui il est souvent prêter des ambitions présidentielles.

«Son refus d'être candidat à cette élection présidentielle devrait interpeller certains hommes politiques du passé », a interpellé M. Noba, ajoutant que «nos prédécesseurs ont fait ce qu’ils avaient à faire, à un moment donné de l’histoire de notre pays. À un moment donné, il faut aussi savoir sortir par la grande porte ».

Thomas Noba et son parti NCC n’ont cependant pas manqué de solliciter l’ implication « franche et impartiale » du chef de l'État sortant dans l'organisation et la tenue de la prochaine élection présidentielle afin qu'elle soit « juste, transparente et apaisée ».