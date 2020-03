Affaire 3e mandat : Affi N'guessan adoube Ouattara après sa décision

Le président du Front populaire ivoirien (FPI), l'honorable Pascal Affi N'guessan, a réagi à la décision du président Alassane Ouattara de ne pas se porter candidat à la prochaine élection présidentielle.

Côte d'Ivoire: Affi N'guessan salue la décision de Ouattara de ne pas rempiler pour un 3e mandat

Elle était le moins attendue, la décision du chef de l’État, Alassane Ouattara, de rénoncer à une candidature à la prochaine élection présidentielle. Cette sortie devant les parlementaires ivoiriens réunis en congrès, jeudi 5 mars 2020, on peut le dire sans risque de se tromper, a surpris plus d’un.

L'honorable Pascal Affi N’guessan qui a vécu sur place cette annonce «historique» du président d’honneur du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), se félicite de cette décision.

«Il vient de confirmer solennellement et officiellement qu’il ne va pas se représenter et il faut savoir saluer cela comme un acte fort, comme une position historique à un moment et dans un contexte où on voit certains chefs d’État africain qui s’accrochent et qui tentent parfois à un âge avancé d’être candidat », a reconnu le président du FPI.

Le député de Bongouanou a aussi évoqué la question des réformes constitutionnelles envisagées par le président Ouattara. Pour lui, cela démontre de la volonté du chef de l'Etat de sortir de la scène politique en essayant de créer les conditions pour l’accession à la tête de l’État ivoirien d’une nouvelle génération.

«Beaucoup d’Ivoiriens se posaient des questions; il y avait beaucoup de spéculations sur le système à un tour, sur l’âge électoral et rien de tout cela ne s’est passé », a fait savoir le député de Bongouanou. Avant d’ajouter : « C’est un acte fort qui montre qu’il sort de scène en essayant de créer des conditions pour que les prochaines élections permettent à la Côte d’Ivoire d’élire une nouvelle génération à la tête du pays ».

Pascal Affi N’guessan est un des probables candidats du parti de Laurent Gbagbo, en passe de sceller son unification après plusieurs années de crise.