Coronavirus: Le Togo enregistre son 1er cas, le gouvernement rassure

Les autorités togolaises ont confirmé un premier cas de Covid-19 (coronavirus), sur le territoire togolais. L’annonce a été faite ce vendredi 6 mars en présence du ministre togolais de la Santé, par le Premier ministre Komi Selom Klassou.

Après le Cameroun, un cas de Coronavirus détecté au Togo

Le Covid-19 ou encore coronavirus poursuit sa propagation dans les pays africains. Après le Sénégal et le Nigeria, le Togo devient la troisième nation ouest-africaine a enregistré un cas confirmé de cette maladie épidémiologique sur son territoire. C’est M. Komi Selom Klassou, Premier ministre de la République togolaise qui a donné l’information cet après midi du vendredi 6 mars 2020 à l'occasion d'un point de presse à la Primature.

La patiente est une quarantenaire ayant récemment séjourné dans plusieurs pays européens notamment en France, Allemagne et en Turquie. Elle serait rentrée à Lomé, la capitale togolaise, le lundi 2 mars dernier, via la frontière béninoise. Résidente à Lomé, la malade avait été consultée pour de la fièvre, un mal de gorge et des maux de tête, qui sont les symptômes de cette maladie virale.

Elle est actuellement dans un état stable et a été mise en quarantaine ainsi que toutes les personnes qui auraient eu des contacts avec elle. « Les autorités appellent, par la même occasion, la population à faire preuve de calme et à observer les mesures de protection prescrites », a lancé l’officiel Togolais. Le cas de covid-19 détecté au Togo porte désormais à 8 le nombre de pays africains officiellement touchés par cette épidémie.

L'Afrique du sud, le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, l'Egypte, la Tunisie, le Maroc et désormais le Togo sont les pays africains qui sont pour l'heure touchés par cette maladie virale qui touche également plusieurs pays européens et asiatiques.