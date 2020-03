Modification de la Constitution: Ouattara gagne une première bataille

Les parlementaires ont à la majorité, adopté lundi 9 mars 2020, la prise en considération du projet de loi portant modification de la constitution ivoirienne, proposé par Alassane Ouattara, le chef de l'Etat.

Modification de la constitution: Les parlementaires ivoiriens donnent leur OK

Le projet de modification de la constitution, envisagé par le chef de l’Etat Alassane Ouattara est désormais une réalité. Ce lundi 9 mars 2020, les parlementaires ivoiriens réunis en congrès ont répondu favorablement au projet de loi portant modification de la constitution du 8 novembre 2016. « Le Parlement ivoirien a adopté ce lundi 9 mars, la prise en considération de la loi portant modification de la constitution ivoirienne », informe une dépêche du confrère l’Observateur citoyen.

225 parlementaires sur les 312 présents au cours du vote, ont répondu favorablement à l’adoption de ce projet. Ce qui correspond largement à la majorité absolue recommandée qui est de 176 parlementaires. On compte également 83 votes contre et quatre abstentions. Le texte avait été adopté le vendredi 6 mars dernier lors d’un Conseil des ministres extraordinaire, avant d’être transmis aux parlementaires.

Ce projet de modification de la constitution divise profondément pouvoir et opposition à moins de 8 mois de la prochaine élection présidentielle. L’opposition significative dénonce une tentative de «tripatouillage» de la constitution ivoirienne. Un appel a d’ores et déjà été lancé à leurs militants et sympatisants en vue de faire barrage à cette «forfaiture».

«L'opposition ivoirienne significative demande à tous les démocrates de Côte d'Ivoire de rester mobilisés et d'être à l'écoute des mots d'ordre afin de faire échec par tous les moyens démocratiques constitutionnels au « tripatouillage » de la constitution du 8 novembre 2016, décidé par le Président Alassane Ouattara », avait lancé, vendredi, Ouattara Gnonzié au nom des différentes plateformes de l'opposition CDRP, FPI/AFD et EDS.