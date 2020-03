Tina Glamour, sa mise en garde à Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat

La mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, s’est exprimée sur les nombreuses apparitions de la veuve de son fils, Carmen Sama, sur les réseaux sociaux.

Tina Glamour: "Carmen doit savoir que ses faits et gestes sont suivis"

Depuis quelques semaines, la veuve de Dj Arafat est très présente sur les réseaux sociaux. Près de 7 mois après le décès de son prince charmant, la belle Carmen Sama a plusieurs fois été aperçue dans des postures qui ont suscité la polémique sur la toile.

Une interview accordée à un célèbre magazine ivoirien, une vidéo dans laquelle on aperçoit Carmen s’adonner au ''travaillement'' (pratique consistant à jeter des billets de banque sur une personne), des photos où l’on l’aperçoit dans des tenues assez sexy, sont entre autres des faits qui ont suscité la colère de plusieurs internautes. Ceux-ci demandent à la mère de la petite Rafna de vivre tranquillement sa vie, sans pour autant s’exposer sur les réseaux sociaux.

Invitée récemment à l’émission Peopl’Emik, la mère de Dj Arafat s’est exprimée sur les agissements de son ex belle-fille qu’elle a mis au compte de la jeunesse et de l’entourage de Carmen Sama.

"Moi je mets cela sur le compte de la jeunesse. Etre la femme de Dj Arafat, c’est du balaise. Donc quelque part, elle devrait prendre conscience de cela…Il y a aussi l’entourage qui joue sur elle. Mais il ne faut pas qu’elle prenne de l’argent pour faire des travaillements; il faut qu’elle comprenne que du fait qu’elle ait été la femme de Dj Arafat, tous ses faits et gestes sont suivis", a soutenu Tina Glamour qui a également déploré le fait que sa belle-fille ne l’ait pas consultée avant d’accorder l’interview à Life Magazine. Chose qu’elle n’aurait d’ailleurs pas permise.

"Il fallait qu’elle me consulte à ce niveau parce que je suis un personnage public. Moi, j’allais lui dire non. Je lance la pierre à ceux qui vont vers elle sachant qu’elle est naïve. Elle était mariée à un artiste mais elle n’est pas artiste. Et elle ne connaissait pas ce que c’est le public, mais cela lui a été imposé par Dj Arafat qui faisait des vidéos avec elle et elle a pris goût…‘’, a déclaré La Djadja qui a pris la décision de donner des conseils à Carmen Sama.