A peine rentré à Abidjan, ce que Petit Denis a fait au "carrefour Arafat"

Après plusieurs mois passés en France, l'artiste Zouglou Petit Denis est arrivé lundi soir à Abidjan pour son concert prévu le 21 mars 2020. Il s'est immédiatement rendu sur le lieu de l'accident qui a ôté la vie à Dj Arafat.

Malgré l'opposition de ses fans, Petit Denis est rentré à Abidjan

Le chanteur Zouglou, Petit Denis, a marqué Arafat Dj durant son enfance. De son vivant, Ange Didier Houon avait révélé qu'il avait imité Denco dans des petits concours de chants de quartier lorsqu'il était un peu plus jeune. Bien que ne pratiquant pas les mêmes genres musicaux, les deux artistes avaient en commun de nombreuses similitudes.

Comme Petit Denis, Arafat Dj révendiquait l'étiquette de ''Nouchi'' qui peut être assimilé à un enfant de rue ou encore un battant, un guerrier. De plus, Denco et ''son fils'' avaient pratiquement la même gestuelle, les mêmes mimiques et surtout ce comportement de dur à cuire.

Absent de la Côte d'Ivoire lorsque le Beerus Sama a rendu l'âme le 12 août 2019 à la suite d'un accident de moto, le capitaine El Capo n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa tristesse et sa désolation face à ce drame. ''Arafat Dj était mon fils. Lorsque mon petit est décédé, j’ai passé trois jours sans manger. Je n’arrive toujours pas à digérer. Je vois des gens faire des vidéos. Moi, je ne suis pas hypocrite. Dj Arafat était mon vrai fils…'', a-t-il confié.

''Les grandes douleurs sont muettes…Yôrô, tu m’as fait quoi comme ça ? Tu sais, petit, tu as été combattu. Tu les as prévenus mais ils n’ont pas compris. Tu sais, le vrai bonheur, on ne l’apprécie que lorsqu’on l’a perdu'', avait déclaré Petit Denis dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Arrivé en Côte d'Ivoire dans la nuit du lundi 9 mars, Denco a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par une foule immense, comme le témoignent les nombreuses vidéos sur la toile. Après avoir quitté l'aéroport, le capitaine El Capo s'est rendu sur le lieu de l'accident qui a ôté la vie au roi du Couper décaler, Dj Arafat.

''J'ai préféré faire escale ici parce que je n'étais pas présent lors des obsèques de Dj Arafat et il fallait absolument que je vienne m'incliner devant sa mémoire'', a déclaré Denco qui a évoqué de son concert prévu pour le 21 mars prochain au palais de la Culture de Treichville. ''C'est un concert pour la cohésion sociale; tous les enfants ivoiriens doivent être réunis. Je dis merci à tous ceux qui ont fait le déplacement à l'aéroport. Je vous aime'', a ajouté Petit Denis.