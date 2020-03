Succession de Ouattara: Des jeunes du RHDP choisissent Mabri

Le bureau exécutif national de la Jeunesse Mabri Toikeusse (JMT) a réagi à la décision du chef de l’Etat Alassane Ouattara de se retirer de la course à la présidentielle de 2020.

Mabri Toikeusse, choix idéal pour la victoire du Rhdp, selon Traoré Seydou (président JMT)

Le ministre Albert Mabri Toikeusse serait-il le profil idéal à la succession du chef de l’Etat Alassane Ouattara à la tête de l’Etat ivoirien. C’est en tout cas la position défendue par Traoré Seydou et ses amis, réunis au sein de la Jeunesse Mabri Toikeusse (JMT).

Le président de la JMT et son bureau exécutif national sont, en effet, convaincus, des qualités indéniables de l’actuel ministre ivoirien de l’enseignement supérieur, à conduire valablement le navire RHDP à la victoire, au soir de l’élection présidentielle de 2020. Et le retrait du président Alassane Ouattara de la course à la présidentielle, comme il l’a lui-même signifié le 5 mars dernier, devrait sonner le glas de l’ancienne génération dirigeante.

«Nous saluons cette noble décision qui fait aujourd'hui du président (Ouattara) un grand homme d'Etat, un homme marquant de l'histoire politique ivoirienne », a indiqué M. Traoré Seydou. Non sans féliciter "l’esprit de sagesse" et la "grande maturité" politique du président Ouattara en décidant de ne pas briguer un troisième mandat.

Pour le président Traoré Seydou, «c'est une part belle désormais à une nouvelle génération plus jeune et nous, jeunes membres de la JMT, nous pensons que le profil idéal qui est capable de briguer la magistrature suprême de notre nation n'est tout autre que la personne du président ATM ».

Il n’est d’aucun doute pour lui et l’ensemble des jeunes réunis au sein de la JMT, que si un choix devrait être opéré pour une candidature au sein du RHDP, le ministre Albert Mabri Toikeusse qui occupe le poste de deuxième vice-président de cette formation politique serait le meilleur profil.

« C’est un homme de paix, de rassemblement et de développement qui fait l'unanimité sur tout le territoire national eu égard à son engagement politique en tant que l'un des grands signataires conceptuels du RHDP depuis 2005 pour le bien-être de la population ivoirienne », a-t-il dit.

Le ministre Albert Mabri Toikeusse, faut-il le rappeler, est le président de l’Union pour la démocratie et la paix ( UDPCI), formation politique membre du RHDP dirigé par le président Alassane Ouattara.