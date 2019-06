Côte d'Ivoire: Tensions à l'UDPCI, ce que risque le parti de Mabri

Les récents développements de l'actualité au sein de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) semblent laisser une porte ouverte au syndrome de la division qui a déjà affecté plusieurs formations politiques du paysage politique ivoirien. À l'instar du PDCI, du FPI, de l'UPCI..., les démons de la division tentent de faire leur entrée au sein de la formation politique fondé par le défunt général Robert Guéï.

L'UDPCI sur la voie de l'implosion ?

On ne le dira jamais assez. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), du ministre Albert Mabri Toikeusse ne saurait être une exception à la règle quand on scrute les germes de la division qui tentent de faire leur immixtion dans cette formation politique. Deux blocs sont en effet sur le point de voir le jour au sein du parti membre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), du chef de l'État Alassane Ouattara.

D'un côté les militants du parti arc-en ciel, favorables à la dissolution du parti et de l'autre des militants qui y sont farouchement opposés. Laurent Tchagba, vice-président de cette formation politique, a saisi la perche d'une assemblée générale tenue au siège du Parti à Cocody-Angré, pour clarifier la position du parti arc-en ciel sur cette épineuse question de la disparition ou non de l'UDPCI.

Le ministre de l'Hydraulique a certes réitéré l'engagement de son parti à demeurer au sein du RHDP sans toutefois manquer de fustiger les actions de certains cadres du parti à l'origine de la création de mouvements de soutien au chef de l'Etat Alassane Ouattara. "C’est quelque chose qu’ils font de leur propre initiative", a clarifié le député d'Attécoubé. Non sans saisir l'occasion pour appeler au calme les militants du parti.

"Les cadres et militants de l’UDPCI ne doivent pas insulter et faire des interprétations pour attaquer ces personnes. Ils ont le droit de créer des mouvements de soutien comme ils le veulent, mais ce que je demande aux militants de l’UDPCI c’est de garder la sérénité ", a appelé le ministre Laurent Tchagba.

Albert Flindé indiquait dans une interview publiée fin mai dernier par le confrère Linfodrome.ci, que M. Mabri, président du Parti arc-en-ciel, était assez inactif dans la promotion du parti unifié."Je constate avec vous, effectivement que la 3ème personnalité du Rhdp (Mabri Toikeusse) est de notre région, mais nous sommes au regret de constater qu’il ne fait pas la promotion du Rhdp", avait-il dénoncé. Avant de révéler qu'il prendrait son bâton de pèlerin au sein du mouvement Tonkpi Rhdp 2020 afin de faire de l'ouest ivoirien une région acquise au parti d'Alassane Ouattara.