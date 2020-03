En conflit avec Bebi Philip à cause de Carmen Sama, Debordo a peur

L'artiste Debordo Leekunfa qui est actuellement en discorde avec son arrangeur attitré, Bebi Philip, a de grosses inquiétudes.

La grosse inquiétude de l'artiste Debordo Leekunfa

L'artiste Couper décaler, Debordo Leekunfa, et son arrangeur attitré, Bebi Philip sont actuellement à couteaux tirés. Une collaboration qui date de plus d'une dizaine d'années, semble s'effriter de jour en jour.

Et la cause de cette discorde entre ces deux bons vieux amis est Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat. En effet, l'arrangeur-chanteur n'a pas du tout apprécié l'attitude d'Opah la nation qui lui a demandé de coucher avec la mère de la petite Rafna, exactement comme son défunt mari, Dj Arafat, l'avait fait avec la femme de Mister Bbp par le passé.

Un comportement que Bebi Philip a qualifié de pitoyable et auquel il a catégoriquement refusé d'associer son image. Touché par les propos de Bebi Philip, Debordo Leekunfa a décidé de mettre fin à leur collaboration.

''Fin de collaboration. Ça été un plaisir. Je viens récupérer mon ''Que du saal'' et Basta. Moi, j'ai pitié pour toi; tu viens d'éteindre ta carrière musicale... Tu as pensé que j'allais te demander pardon...Tu te prends pour le sauveur de la musique africaine. Sois prêt pour les répercussions", a-t-il repliqué.

Après ces attaques de Debordo, Bebi Philip a fait une autre publication à travers laquelle il marquait une totale indifférence.

''On ne lapide que l’arbre qui porte des fruits...Je bosse avec qui je veux comme je veux et surtout quand je le veux... On ne peut être aimé de tous, ni aimer tout le monde mais on peut respecter tout le monde. Je Refuse d’associer mon image à de mauvais comportements'', a écrit Mister Bbp .

De son côté, Debordo Leekunfa qui a prédit la fin de la carrière de son frangin, est rongé par une grosse inquiétude. En effet, le Mimi craint que Mister Bbp ne confisque son prochain morceau intitulé "Que du saal(Qds)" dont la sortie est prévue pour ce 15 mars.

''Depuis hier nuit, mon coeur bat hein. Je réfléchis depuis... Faut pas le gars va me dire que le fichier de Que du Saal a disparu ...'', s'est inquiété Le Mimi national.