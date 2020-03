Ce qui s'est passé entre Obam's et les ex-danseurs de Dj Arafat à Paris

Le jeune Obam's séjourne actuellement en Europe pour une série de spectacles. Pour son tout premier spectacle à Paris, le chanteur Couper décaler s'est fait accompagner des anciens danseurs de Dj Arafat, Rufy et Super.

Obam's et trois anciens danseurs de Dj Arafat enflamment Paris

Obam's est incontestablement la grosse révélation du Couper décaler de l'année 2019. Grâce à son titre ''On force pas'' qui connaît un succès retentissant en Côte d'Ivoire, l'ex danseur de Dj Arafat et d'Imillo le chanceux du Burkina Faso, s'est très rapidement imposé comme l'une des valeurs sûres de la musique urbaine ivoirienne. Un succès prédit à l'époque par son ancien patron, feu Dj Arafat .

''C’était en 2015. Arafat recrutait des danseurs dans son ancien bar le « Beat By Dre » situé à la 7e Tranche. Et il m'a retenu à la suite de ma prestation. J’étais donc avec BB Sans Os, Ordinateur et autres. Un soir, nous étions dans la voiture d’Arafat, il m’a observé un moment avant de me dire avec attention que si je me lançait dans la musique, je vais faire mal. Il m’a surtout encouragé à le faire....En tant que jeune danseur en ce moment-là, de tels propos venant d’un homme comme Arafat, m’ont amené à beaucoup réfléchir. Quand on sait qu’Arafat est quelqu’un de franc, qui dit ce qu’il pense, j’avoue que ces paroles m’ont amené à beaucoup méditer sur mon avenir dans le show-biz. Je peux dire que les mots du Yôrô m’ont beaucoup secoué et procuré inspiration et confiance en soi'', avait confié le jeune prodige du couper décaler à Vibe radio.

Totalement adopté par le public ivoirien, Obam's est sollicité de partout. Il a été invité à plusieurs reprises à prester devant le président Alassane Ouattara et son épouse. Ayant conquis la Côte d'Ivoire, le jeune artiste s'est lancé depuis quelques jours à la conquête de l'Europe. Arrivé à Paris le 5 mars dernier, il s'est fait accompagner, pour sa toute première prestation dans la capitale française, de ses anciens collègues, Rufy et Super. Ces deux jeunes gens qui furent les tout derniers danseurs de Dj Arafat, vivent à Paris depuis la mort de leur patron.

Des vidéos ont même été diffusées sur la toile où l'on pouvait apercevoir Obam's, Rufy et Super en prestation dans une célèbre boite de nuit française appelée "'Le Blue Note''. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public a tout simplement apprécié la prestation du trio. Ce qui a poussé des internautes à rendre hommage au Beerus Sama.

''Quand on voit ces trois jeunes gens enflammer des boîtes de nuits en Europe, on se dit que Dj Arafat a vraiment travaillé pour la Côte d'Ivoire'', a commenté un internaute.