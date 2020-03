Molaré: "Je n'étais pas content de Dj Arafat avant son décès"

Invité ce jeudi par l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire, Molaré, l’un des précurseurs du mouvement Couper-décaler, est revenu sur ses relations avec feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Le promoteur du Prix international des musiques urbaines du Couper-décaler, Soumahoro Mauriféré dit Molaré, était l’invité du deuxième numéro "Des Jeudis de l’Ujocci" qui s’est déroulé ce jeudi 12 mars à Cocody. Il s’est donc livré sans faux-fuyants aux questions des journalistes culturels de Côte d’Ivoire.

Accusé par de nombreux fans d’être le principal investigateur du boycott dont Dj Arafat a été l’objet, Molaré, par ailleurs Directeur général de l’entreprise Mgroup, a affirmé qu’il n’a jamais conspiré contre le père de la Chine qu’il considérait comme son petit-frère.

« Quand tu es chef d’entreprise, tu ne peux pas te permettre d’aller voir un média pour bloquer un artiste. Ce sont des entreprises avec lesquelles on travaille. Techniquement ce n’est pas possible… Si je le fais, je m’enterre moi-même parce qu’après, je ne pourrais plus venir leur parler de mes activités…», a déclaré Molaré.

Avant d’ajouter : "Dans ses différentes vidéos, Arafat n’a jamais dit que Molaré a conspiré contre lui. Si c’était le cas, il l’aurait dit. Si je l’avais boycotté, vous connaissez bien sa mère, maman Tina Glamour, mais pourquoi elle ne dit rien…’’

Poursuivant, Molaré a tout de même reconnu qu’il était effectivement en froid avec le Beerus Sama : « Avoir des problèmes avec quelqu’un, ça peut arriver… Arafat était comme un petit frère pour moi, il était à la fois le (plus) pire et le plus adorable de mes petits-frères…. Mais si je ne suis pas content de mon petit-frère, je le punis, mais je ne punis pas sur son travail. Il faut que les gens sachent une chose: c’est à moi que Didier venait demander pardon pour ses actes, et pas le contraire. Avant qu’il ne décède, je n’étais pas content de lui. Nous avions un problème qu’on devrait régler. Il m’a dit qu’il avait pris des dispositions et qu’on allait faire la paix…», a révélé le boss de MGroup.

Molaré a également rappelé qu’il avait été fortement critiqué pour ses affinités avec Dj Arafat. « Les gens oublient que j’ai été vilipendé par plusieurs artistes ici en Côte d’Ivoire parce qu’on me reprochait d’être trop attaché à Didier. Mais les gens n’en parlent jamais », a-t-il déploré.

