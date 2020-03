Charles Diby Koffi: Ce qui s'est passé à ses obsèques à Bouaflé

Décédé le 7 décembre 2019 des suites d’une longue maladie, Charles Diby Koffi, l’ancien ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, a été inhumé samedi 14 mars 2020 à Pakouabo, son village natal.

Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé aux obsèques de Charles Diby Koffi

Le vice-président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) est décédé le 7 décembre 2019, des suites d’une longue maladie.

La dépouille mortelle de Charles Diby Koffi, est arrivée jeudi 12 mars 2020 à Bouaflé. Des personnalités politiques de premier plan, notamment le chef de l’Etat Alassane Ouattara et son homologue Faure Eyadema du Togo, ont pris part aux obsèques de l’ancien président du Conseil économique, social, environnemental et Culturel (CESEC).

La nouvelle du décès de Charles Diby Koffi avait suscité émoi et consternation tant dans sa famille politique, le PDCI-RDA, qu’au RHDP, le parti du président Ouattara.

Henri Konan Bédié, le président du parti septuagénaire, à la tête d’une forte délégation, s’est également rendu au chevet de la famille éplorée pour exprimer sa compassion et les condoléances du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny.

Directeur général du Trésor, ministre de l'Économie et des Finances, ministre des Affaires Etrangères, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, feu Charles Diby Koffi s'est fait remarquer grâce son professionnalisme et à son abnégation au travail.

La cérémonie d'adieu au vice-président du PDCI-RDA, ce samedi, a démarré par une messe de requiem suivie des honneurs militaires au stade municipal de Bouaflé.