Coronavirus: Le Comici suspend le concours Miss Côte d'Ivoire

Après le Femua, le championnat national de football et le concert de l'artiste zouglou Petit Denis, le concours de beauté Miss Côte d'Ivoire, a été suspendu afin d'éviter la propagation du Coronavirus.

Coronavirus: Le concours Miss Côte d'Ivoire 2020 suspendu

Le Coronavirus est présent en Côte d'Ivoire. Plusieurs cas posififs ont été détectés dans le pays ces derniers jours. Ce qui a contraint les autorités à prendre certaines décisions comme la fermeture des écoles et des espaces de loisirs, l'interdiction des rassemblements de masse et bien d'autres.

Dans le strict respect des instructions gouvernementales, plusieurs activités de grande envergure dans le pays ont été simplement suspendues ou reportées. On peut citer entre autres le championnat national de football, la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumanbo (Femua) et le concert live du talentueux artiste zouglou Petit Denis.

A tous ces événements, s'ajoute le célèbre concours de beauté Miss Côte d'Ivoire qui marquera également un coup d'arrêt afin d'éviter la propagation de la pandémie. L'information émane d'un communiqué publié ce mercredi par la structure organisatrice de ce prestigueux concours, le Comité Miss Côte d'Ivoire (Comici).

"Face à l'intensification dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire du Coronavirus déclaré comme pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) et pour faire suite aux mesures arrêtées et aux recommandations des autorités et du président de la Republique, le Comité Miss Cote d'Ivoire (Comici) et son partenaire officiel Mtn informent ses sponsors, les autorités administratives et politiques, les candidates ainsi que le grand public, de la suspension des préselections régionales du concours Miss Cote d'Ivoire 2020, dans le strict respect de la suspension des activités sportives et culturelles nationales et internationales par les autorités ivoiriennes. Cette suspension qui prend effet à compter de ce jour, court jusqu'à la levée totale de la suspension émise par les autorités compétentes", indique le Comici.