Coronavirus: Rumeurs de couvre-feu en Côte d'Ivoire, voici la vérité

La menace de la maladie à Coronavirus est réelle en Côte d'Ivoire et donne une occasion à certains esprits malins de diffuser de fausses informations tendant à augmenter la psychose chez les populations.

Coronavirus: Aucune fermeture des institutions publiques et privées, n'est à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire

Avec le logo du Ministère de la Santé, appuyé de l'image du Ministre AKA Aouélé, des cybercriminels ont diffusé vendredi une information selon laquelle une décision a été prise de fermer toutes les institutions publiques et privées et d'empêcher les couvre-feux à partir du lundi 23 Mars 2020 en raison de la prévention du Coronavirus.

Il n'en est rien. Dans le communiqué ci-dessous émanant de la Direction de la Communication et des Relations Publiques du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, cette rumeur est balayée par les services du Ministre AKA Aouélé.

Communiqué relatif à la prétendue fermeture des institutions publiques et privées

Depuis ce matin (vendredi), un communiqué imputé au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique relatif à une prétendue fermeture des institutions publiques et privées ; et un prétendu empêchement au couvre-feu à partir de ce Lundi 23 Mars 2020, circule sur les réseaux sociaux avec le logo du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et la photo du Ministre en charge de ce département.

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, qui n’a jamais publié un tel communiqué s’inscrit en faux contre celui-ci et met en garde, tout individu qui serait tenté d’utiliser abusivement le logo et la photo du Ministre AKA AOUELE, à des fins inavouées.

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique rappelle que le gouvernement ivoirien n’a jamais pris une quelconque décision de fermeture des institutions publiques et privées ; encore moins une instauration d’un couvre-feu.

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique tient à rassurer la population ivoirienne que les mesures prises par le président de la République le lundi 16 mars 2020, sont les seules qui demeurent en vigueur.

La Direction de la Communication et des Relations Publiques du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.