Coronavirus: Ce que Thomas Noba (NCC ) demande au gouvernement

Face à la vitesse de propagation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, Thomas Noba, président de la NCC, a invité le gouvernement ivoirien à durcir les mesures visant à endiguer la propagation de la pandémie.

Coronavirus: Thomas Noba lance un appel au gouvernement et exhorte les populations au respect des mesures préventives arrêtées

Il n'est pas passé par quatre chemins pour dénoncer le laxisme avec lequel le gouvernement ivoirien gère la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Une pneumonie virale venue tout droit de la Chine et qui crée émoi et désolation dans plusieurs pays à travers le monde.

En Côte d’Ivoire, le gouvernement, en vue d'enrayer la propagation du virus, a invité les populations au respect des mesures d'hygiène et à l’auto confinement des voyageurs en provenance de certains pays à risque.

L’insuffisance de ces mesures a amené les autorités ivoiriennes à réunir le Conseil National de Sécurité le 16 mars dernier, au terme duquel un certain nombre de mesures supplémentaires ont été prises. Malgré tout, le taux de contamination va crescendo. Ce qui fait dire au président Noba que le gouvernement ivoirien est en passe d’échouer à son devoir de protéger les Ivoiriens des ravages de cette pandémie.

La Côte d’Ivoire compte depuis dimanche 22 mars 2020, 25 cas confirmés de personnes testées positives du Covid-19; ce, en dépit des mesures arrêtées pour contenir la propagation de cette pandémie.

Face à cette situation qui se fait de plus en plus alarmant, Noba Thomas et la NCC ont invité le gouvernement à durcir les mesures restrictives et à veiller au respect strict des mesures prises à commencer par elle-même.

"Des partis et commerces ne respectent pas les décisions", a-t-il denoncé. Thomas Noba fustige en effet la réunion de près de 300 parlementaires réunis en congrès à Yamoussoukro, en violation de la mesure portant interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes et qui a été sanctionné par l’adoption définitive du projet de loi portant révision constitutionnelle, mardi dernier. Ainsi que le fiasco du confinement prévu à l’INJS, de voyageurs en provenance des pays ayant plus de 100 cas, en raison du deux poids deux mesures, constaté dans le choix des personnes à confiner.

Le président de la Nouvelle Convergence citoyenne a par ailleurs appelé les populations à la sérénité, à la solidarité et au respect scrupuleux des mesures sanitaires en vigueur ainsi que des dispositions prises par le gouvernement.