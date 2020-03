Alerte: L'oncle d'un célèbre footballeur tué par le Coronavirus

L'ancien buteur des Lions indomptables du Cameroun, Patrick Mboma, a annoncé le décès de son oncle des suites de la maladie à Coronavirus.

Le Coronavirus a tué l'oncle de Patrick Mboma

L'épidémie de Coronavirus continue de sévir dans le monde et dans la plupart des pays d'Afrique. Le Cameroun enregistre son premier cas de décès lié au Covid-19 ou Coronavirus. Il s’agit du dénommé Achille Essome Moukouri qui est un oncle de l'ancien attaquant des Lions indomptables du Cameroun, Patrick Mboma. C'est d'ailleurs l'ancien footballeur camerounais qui a donné l'information sur son compte twitter.

''Affreuse nouvelle! Un appel de ma mère ce matin pour m'annoncer que je viens de perdre mon oncle Achille Essome (...) À tous ceux qui pensent au Cameroun que ce ne sont que des récits, je vous supplie, restez confinés. C'est la seule chose à faire!'', a écrit le consultant de la chaîne de télévision Canal Plus.

Le ministre camerounais de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachie, a annoncé ce lundi matin que 16 nouvelles personnes ont été testées positives au Coronavirus, dont neuf à Douala, six à Yaoundé et un cas à Bafoussam. A ce jour, le Cameroun compte 56 cas. En Afrique, ce sont au total 41 pays qui sont touchés par cette épidémie de Coronavirus avec un total de 1198 cas, 37 morts et 108 guéris.

La Côte d'Ivoire est également touchée par cette pandémie avec 25 cas officiellement déclarés. Le pays est en alerte maximale, et plusieurs célébrités ont exhorté le peuple ivoirien à s'approprier les mesures prises par les autorités.

"Il faut impérativement respecter les mesures annoncées par le gouvernement. Il faut être vigilant et rester au maximum chez soi. C'est nous qui propageons le virus. Nous sommes tous responsables et tous acteurs actifs de la situation. Donc votre comportement va contribuer directement à vaincre ce fléau. Lavez-vous les mains régulièrement. Ne sortez que si c'est nécessaire. Portez un masque et tenez-vous à une distance d'au moins un mètre des uns des autres. Soyons responsables...Il faut que nous soyons mobilisés pour éviter la catastrophe'', a interpellé Didier Drogba.