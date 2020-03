Coronavirus : La Côte d'Ivoire passe de 17 à 25 cas testés positifs

La Côte d'Ivoire compte depuis dimanche 22 mars 2020, 25 patients testés positifs de la maladie à coronavirus. Soit huit cas en plus en comparaison au bilan donné samedi par Mamadou Samba, directeur général de la santé sur le plateau du journal télévisé de 20 h.

Coronavirus : La Côte d'Ivoire compte désormais 25 cas testés positifs

La maladie à coronavirus atteint une propension de contamination de plus en plus inquiétante, malgré les mesures arrêtées par le gouvernement visant à l’enrayer la pandémie. L’on dénombre à ce jour 25 cas contre 17 patients testés positifs la veille, à en croire les informations des autorités sanitaires, données samedi 21 mars 2020, sur le plateau du journal télévisée de 20 h, de la RTI. Ce sont donc 8 patients qui ont été confirmés positifs, en cette seule journée du dimanche, de cette pneumonie virale, dont l’Europe se trouve être actuellement, l’épicentre de la maladie.

La Côte d’Ivoire n’enregistre pour l’heure aucun décès, comparativement à certains pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso ou le Togo. Sur les 25 malades, les autorités sanitaires annoncent la guérison de d’entre eux et les 23 autres, précisent-ils, sont dans un état stable. « Aucun n’est menacé de mort », nous confirme-t-on. Le gouvernement ivoirien, faut-il le rappeler, a mis en place des dispositions préventives visant à endiguer la propagation de cette maladie déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Parmi ces mesures arrêtées par le gouvernement, figure la fermeture de toutes les frontières (aériennes, terrestres, maritimes), entrée en vigueur depuis le dimanche à minuit. Les manifestations rassemblant plus de 50 personnes ont également été interdites. Des agents des forces de l’ordre déployés sur le terrain veillent, jour et nuit, au strict respect des mesures prises, notamment dans certains bars, maquis et points chauds de la capitale économique ivoirienne.

La Côte d'Ivoire occupe le troisième rang des pays ouest-africains enrégistrant le plus fort taux de contamination, derrière le Sénégal et le Burkina Faso.