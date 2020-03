Showbiz: L'artiste antillais Roméomania débarque chez Beynaud

Véritable star montante de l’Afrobeat, genre musical populaire et très à la mode chez les jeunes, Romeomania, de son vrai nom Stafford Roméo Souverain, prépare un album de 13 titres avec Star Factory, le label de l’artiste-arrangeur ivoirien Serge Beynaud.

Roméomania (auteur compositeur antillais) prépare une surprise chez Beynaud

L’enfant prodige de Léogâne (une trentaine de kilomètres de la capitale haïtienne), Romeomania a été accueilli en grande pompe à Abidjan (Côte d’Ivoire) en début de ce mois de mars. Les menaces de coronavirus n’ont pas empêché ses fans d'exprimer leur sentiment pour la jeune star.

L’artiste compositeur originaire des Antilles (Haïti-Guadeloupe) prépare en effet un opus de 13 titres avec Star Factory, le label de l’artiste ivoirien Sege Beynaud, avec l’arrangeur Mocytor Tosh. Cet album, nous apprend-on, riche en sonorités afro-caribéennes, verra la participation de plusieurs artistes de renommée africains, européens et américains.

Avant la sortie de cet opus, le natif de Léogâne poursuit la promotion de son maxi-single de 5 titres intitulé « Récompense ». Ce qui lui a valu un récent passage à Dakar au Sénégal avant de regagner Abidjan, dans le cadre d’une tournée du 6 au 15 mars dernier. Où il en a profité pour tourner une nouvelle vidéo à Sicogi, dans la commune de Koumassi dont il se dit être le "Fils adoptif ".

"Quand je rends visite aux fans de Koumassi, il y a une connexion tellement forte que parfois je pense que j'ai grandi dans ce quartier. L'amour que les jeunes me portent est inexplicable. Ils chantent tous ma chanson "ça va aller" et cela me fait chaud au cœur". L’homme ne vient pas en territoire inconnu sur les bords de la lagune Ebrié.

Déjà en 2018, en collaboration avec Shaddo Chris, il sort « tague-moi », une œuvre foncièrement afrobeat qui lui permet de se révéler à la scène musicale ivoirienne. Après ce fulgurant succès, il récidive avec « Avancer »; cette fois en collaboration avec « Rico Amaj » puis « Ça va aller », un single qui donnera une autre trajectoire à sa carrière musicale.

Ce titre se hisse dans le fameux top 30 des hits les plus en vogue sur plusieurs chaînes de radio et de télévision nationales et internationales. Et depuis la carrière de Romeomania connait une progression considérable en intégrant la playlist de la célèbre chaîne de télévision « TV5 MONDE » avec le single « Vraie Beauté africaine », une chanson qui met en valeur toutes les femmes afro du monde entier. Aujourd’hui, Romeomania se positionne comme un artiste important sur l’échiquier musical africain adulé par des milliers de jeunes.