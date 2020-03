Crise du COVID 19: Accusé, Amadou Gon reçoit le soutien de Dj Leo

Après Ariel Sheney, l'artiste Couper décaler, Dj Leo, a décidé d'apporter son soutien au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly qui a annoncé sa mise en quarantaine depuis mardi.

Dj Leo salue Amadou Gon ''pour son civisme contre le Coronavirus''

Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a réussi à tisser une certaine familiarité avec plusieurs artistes ivoiriens particulièrement ceux du Couper décaler.

On se souvient encore de la faramineuse somme d'argent estimée à 20 millions de Fcfa qu'il avait remise à l'artiste Couper décaler, Ariel Sheney, lors de son concert qui a eu lieu le samedi 2 novembre 2019 au palais de la culture de Treichville.

Le locataire de la Primature avait ensuite accordé une audience à plusieurs artistes ivoiriens parmi lesquels Ariel Sheney, Safarel Obiang et Dj Leo qui avaient publié des images de cette rencontre sur leurs différentes pages Facebook.

Ayant échangé personnellement avec le Premier ministre ivoirien, ces artsites ont certainement été séduits par le caractère de l'homme et n'hésitent plus à le soutenir à chaque fois que le besoin se fait sentir.

Après avoir découvert qu'une personne avec qui il est récemment rentré en contact, a été testée positive au Coronavirus, Amadou Gon a décidé de se mettre en quarantaine.

Sévérement critiqué sur la toile, le premier ministre a reçu le soutien de certains artistes Couper décaler. A l'instar de son collègue Ariel Sheney, Dj Leo est monté au créneau afin de saluer la décision du candidat du Rhdp à l'élection présidentielle d’octobre 2020.

''Je salue et j'encourage le premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour son engagement salutaire et pour son civisme contre le Coronavirus. C'est vraiment un grand homme et un exemple à suivre. Je suis avec vous parce qu' étant un artiste de ce pays, j'ai le devoir de porter le message du gouvernement à mes fans pour que tous, ensemble, nous puissions lutter contre ce virus. Que Dieu protège et veille sur mon beau pays. Amen'', a écrit Dj Leo sur sa page facebook.