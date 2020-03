L'assaut final de Mme Alain Lobognon pour la libération de son époux

Alain Lobognon a été jeté en prison le 23 décembre 2019, dans la foulée du retour manqué de Guillaume Soro à Abidjan. Et depuis, son épouse, Amira, ne cesse de faire mains et pieds pour obtenir la libération de son homme.

Alain Lobognon, son épouse sur tous les fronts pour sa libération

Soro Kigbafori Guillaume et ses camarades de Générations et peuples solidaires (GPS) sont véritablement dans la tourmente ces derniers mois. Si l'ancien Président de l'Assemblée nationale est visé par un mandat d'arrêt international pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et détournement de deniers publics, certains de ses compagnons, dont l'Honorable Alain Lobognon, croupissent dans les geôles ivoiriennes.

L'épouse de ce dernier ne cesse en effet de remuer ciel et terre pour que son époux soit mis en liberté, dans cette période où la pandémie à Coronavirus ne cesse de faire des ravages, avec un bilan humain très effroyable. Après de régulières interpellations des autorités ivoiriennes sur les dangers que courent le Député de Fresco et ses codétenus, Amira Lobognon a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron.

Dans cette missive, Madame Lobognon rappelle au président français que « l’indifférence est la complicité », avant de l'appeler à « mettre fin aux souffrances de ces détenus politiques à qui l’on veut nier toute citoyenneté et toute humanité ». Car selon un grand auteur français, « la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. »

Face au silence assourdissant de l'écho de tous ses appels, la femme de l'ancien ministre des Sports a décidé de s'en remettre à Dieu pour y trouver son réconfort et la solution à ses préoccupations. Ainsi, dans un tweet publié, ce jeudi 26 mars 2020, à quelques jours de la Pâque, elle s'est mise réciter quelques litanies. « "Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi, il te fera tenir debout" (Ps 55.23) », a-t-elle psalmodié, avant d'ajouter : « Remettons-Lui ce qui nous tracasse, c'est bien trop lourd pour nous, car c’est Lui et Lui SEUL qui peut nous venir en aide. Seigneur fais moi voir TA GLOIRE. Amen. »

À travers cette prière, l'épouse d'Alain Lobognon espère enfin voir son mari être libéré et rentré au domicile conjugal, qui souffre de son absence, surtout en cette période de confinement due à la pandémie du Coronavirus.