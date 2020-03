Amadou Gon Coulibaly atteint du Coronavirus (?): Voici toute la vérité

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly serait-il menacé par la maladie à Coronavirus ? Le chef du gouvernement ivoirien a donné une information allant dans ce sens dans une publication relayée sur sa page Facebook.

Pandémie du Coronavirus : Le Premier ministre Amadou Gon s'est auto-confiné, voici pourquoi

« J'ai été récemment en contact avec une personne qui vient d’être déclarée positive au Covid-19 », a annoncé le candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle.

Informant qu’il a, à cet effet, décidé de son auto-confinement conformément aux mesures et précautions arrêtées par l’Etat ivoirien dans l’objectif d'enrayer la pandémie qui touche déjà 25 personnes en Côte d’Ivoire.

«En conséquence, et conformément aux mesures de précautions en vigueur, j'ai décidé de me mettre en auto-confinement », a décidé le collaborateur du président Alassane Ouattara, « bien que ne présentant aucun symptôme », ce mardi 24 mars 2020.

Le Premier ministre a par ailleurs lancé un appel à l’ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien à respecter les mesures arrêtées par le gouvernement.

Lors de son adresse à la nation, lundi 23 mars 2020, le président Alassane Ouattara, en plus des mesures restrictives déjà existantes, a pris des dispositions supplémentaires en vue de contenir au mieux la propagation de cette pneumonie virale.

Laquelle maladie fait déjà de nombreux morts tant sur les continents africain, américain et qu' européen.

Le chef de l’exécutif ivoirien a décrété l’Etat d’urgence et décidé de la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intra-communaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays.

La Côte d’Ivoire est le troisième pays ouest-africain à enrégistrer un plus fort taux de contamination au Covid-19, derrière le Sénégal et le Burkina Faso.