COVID-19: Des secrets pour éviter la propagation de la maladie

Dans le cadre de la lutte contre la progression du Covid-19, Odou Pierrette, connu sous le nom de Tess Darnisse, présidente de l'ONG Audace Cancer, exhorté les populations vivant sur le territoire ivoirien au respect des mesures de prévention et de protection prises par le gouvernement ivoirien.

Ce que Pierrette Odou recommande face à la progression du Covid-19

« Soyez vigilant! Il faudrait que les populations en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde se protègent en respectant déjà les mesures mises en place par les autorités », a exhorté Odou Pierrette, dans une déclaration dont copie est parvenue à notre rédaction.

La menace de progression de cette pneumonie virale en Côte d’Ivoire est bien réelle et tous, autorités gouvernementales, leaders de la société civile, responsables des partis politiques, donnent de la voix pour faire barrage à la propagation de l’épidémie du Covid-19.

Dans son message adressé aux populations, la première responsable de l’ONG Audace Cancer évoque les conseils d’usage, qui une fois appliqués, pourraient aider à contrer les risques de progression de la maladie.

« Face au Coronavirus, le sauve-qui-peut n'est pas la solution. Personne n'est à l'abri de la maladie », fait-elle savoir, ajoutant qu’il faudra pour chacun adopter les règles d'hygiène recommandées, et respecter les directives en adoptant une attitude positive pour accompagner tous ceux qui n'y arriveront pas.

«Pour freiner l'épidémie, limitez vos déplacements non indispensables et dans la mesure du possible, restez chez vous. Évitez les rassemblements dans les lieux publics ou autres lieux et évitez de prendre les transports en commun. Respectez les gestes barrières (lavage des mains fréquents, tousser ou éternuer dans son coude; ne pas se serrer la main, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter) », a énuméré dame Odou Pierrette.

Elle a en outre exhorté les gouvernants au renforcement du contrôle dans les aéroports internationaux et à mettre à disposition de la population des masques et solutions hydro-alcooliques.