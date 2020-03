Coronavirus : La population d' Abidjan confinée par Alassane Ouattara

Alassane Ouattara a pris des mesures rigoureuses, ce lundi 23 mars, lors de son adresse à la Nation à propos de la pandémie à Coronavirus. Entre autres mesures, le Chef de l'État a interdit toute sortie et toute entrée dans la ville d'Abidjan.

La ville d' Abidjan en confinement pour endiguer le Coronavirus

À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, a-t-on coutume de dire. Alassane Ouattara s'est fait sienne cette maxime lors de son discours prononcé, ce mardi,au journal télévisé de 20h. En effet, la Côte d'Ivoire compte à ce jour, 25 cas confirmés de personnes infectées par la maladie à Coronavirus.

En dépit de la confidentialité que le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique entend garder sur ces cas, il est de notoriété publique que ces personnes contaminées par le COVID-19 sont prises en charge au service maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville à Abidjan.

Aussi, pour éviter que la maladie se propage aussi bien dans toute la ville d' Abidjan et dans l'ensemble du pays, le Président Ouattara a décidé de « la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intra-communaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays ».

Cependant, au cas où des cas apparaîtraient en dehors de la capitale économique ivoirienne, le Chef de l'État a décidé du « confinement progressif des populations par aire géographique, en fonction de l'évolution de la pandémie », avant d'ajouter la nécessité de « la création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance ».

Pour les personnes qui s'aviseraient à fouler aux pieds ces restrictions, le Président Alassane Ouattara est formel : « Je demande aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger les populations, dans le souci d'éviter la propagation du coronavirus dans notre pays. J'ai aussi instruit le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en vue de donner des suites judiciaires au non-respect de ces mesures et à la diffusion de fausses informations. »

Notons que cette mesure de mise en quarantaine des populations d'une ville ou de tout un pays n'est pas l'apanage de la seule Côte d'Ivoire. La ville chinoise de Wuhan dans la province du Hubei, épicentre de déclenchement de la pandémie à Coronavirus, ainsi que toute l'Italie, et bien d'autres localités à travers la planète ont connu également ces mesures.