Covid-19: Du nouveau sur les 61Chinois arrivés à Abidjan le 17 mars

Le Coronavirus ou Covid-19 gagne du terrain à travers le monde, entraînant parfois des suspicions entre certaines communautés locales et des ressortissants chinois. En Côte d'Ivoire, l'arrivée récente de 61 ressortissants chinois a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Dans le point hebdomadaire ci-dessous de la situation, le porte-parole de l’Ambassade de Chine en Côte d’Ivoire donne des nouvelles fraîches de ces 61 ressortissants chinois arrivés récemment à Abidjan et dénonce un fait qui s'est déroulé récemment à Daoukro.

Covid-19: L'Ambassade de Chine en Côte d’Ivoire "Faut-il mettre tous les Ivoiriens en quarantaine?"

J’ai noté un reportage (...) le 26 mars dans la presse ivoirienne disant que deux jeunes et deux enfants ivoiriens avaient étémis en quarantaine collective au centre de santé de Katimassou (Daoukro), en raison de contacts directs avec un Chinois, que trois gendarmes, qui avaient accompagné les personnes susmentionnées étaient aussi demandés à se mettre en auto-confinement, et qu’on ne savait pas l’identité du Chinois ni s’il était infecté.

Ce reportage paraissait incompréhensible, s’il était avéré. Pourquoi mettre en quarantaine quelques-uns ayant des contacts directs avec un Chinois, quand il ne montre pas de symptôme de coronavirus*? Parce qu’il est Chinois*? Parce que tous les Chinois portent le nouveau coronavirus*? la Chine et la Côte d’Ivoire, liées par un partenariat d’amitié et de coopération, maintiennent des échanges humains fréquents.

Des milliers de Chinois vivent et travaillent en Côte d’Ivoire. Chaque jour d’innombrables Ivoiriens ont des contacts avec des Chinois. Alors faut-il mettre tous ces Ivoiriens en quarantaine*? Apparemment cela va à l’encontre du sens commun et des mesures de lutte contre la pandémie établies par le gouvernement ivoirien.

D’autant pire, un tel geste risque de susciter la panique, le racisme et la xénophobie, gaspiller les ressources médicales précieuses du gouvernement chinois, et alourdir le travail du gouvernement à prévenir et à contrôler la pandémie. Jusqu’aujourd’hui, l’Ambassade de Chine en Côte d’Ivoire n’a reçu aucune information disant qu’un ressortissant chinois en Côte d’Ivoire soit infecté ou suspecté d’être infecté.

Les 61 ressortissants chinois qui ont été mis en quarantaine collective le 17 mars, respectent strictement les mesures établies par le gouvernement. Après leur retour du centre de confinement, ils se mettent en auto-quarantaine. Leur état de santé est stable. Ils font l’objet d’un suivi médical quotidien du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.

À cette occasion, je tiens à réitérer que les épidémies est un défi commun de l’humanité et demande une réponse collective de tous les pays du monde dans un esprit de solidarité. Je n’oublie pas que le 7 mars dernier, plus de 3000 Ivoiriens venus des quatre coins du pays ont assisté à une randonnée pour soutenir la Chine et le peuple chinois dans leur lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Cela me touche profondément. Aujourd’hui, la Chine ne peut voir la Côte d’Ivoire affronter le grand défi de l’épidémie sans rien faire. Nous allons soutenir le gouvernement et le peuple ivoiriens de tous nos efforts.

Soutenons la science et luttons ensemble contre la pandémie, l’ignorance et la discrimination. Je crois que les peuples chinois et ivoirien, liées par une solidarité profonde et une amitié cordiale, pourront remporter la victoire de cette bataille contre la pandémie de Covid-19.