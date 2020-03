Coronavirus, Nicolas Sarkozy inconsolable après la mort d'un proche

Les victimes du Covid-19 ne se comptent plus à travers le monde, tant cette pandémie continue ses ravages. Nicolas Sarkozy est très affecté par la mort de l'un de ses très proches collaborateurs décédé, ce dimanche, des suites de cette pneumonie virale.

Nicolas Sarkozy pleure son ami Patrick Devedjian

Le dernier bilan en date du 29 mars 2020 de la pandémie à coronavirus est plus qu'effroyable en France. Plus de 40 000 personnes infectées, dont 19 354 sont dans un état critique et 2 606 décès. En seulement 24 heures, 292 personnes sont passées de vie à trépas à cause de cette infection du Covid-19 que rien ni personne ne semble pouvoir malheureusement arrêter.

Au nombre de ces personnes décédées se trouve Patrick Devedjian (75 ans), un ancien ministre de la droite française. En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, à l'hôpital d'Anthony, l'ancien Député des Hauts-de-Seine (1986 - 2017), très mal en point à cause de cette infection pulmonaire, a finalement succombé de ses difficultés respiratoires, de la toux sèche et de cette fièvre qui se sont répandues à l'échelle planétaire. Dès le jeudi soir, vu la dégradation avancée de son état, l'ancien ministre était placé en coma artificiel, dont il n'a malheureusement pu se relever.

Nicolas Sarkozy, dont c'était un vieil ami, a donc publié ce tweet, pour exprimer sa compassion à la famille du défunt. « Patrick Devedjian était un homme passionné, entier, sincère, engagé. Il incarnait la politique comme je l’aime, avec des sentiments, des convictions, du panache. Je suis fier de l’avoir eu à mes côtés », a déclaré l’ancien locataire de l’Elysée, avant d’ajouter : « Je veux dire à ses proches ma vive émotion et ma tristesse infinie. »

Notons que Patrick Devedjian était le Président du Conseil général, puis départementale des Hauts-de-Seine (1er juin 2007-29 mars 2020), en remplacement d’un certain Nicolas Sarkozy. Il était par ailleurs ministre chargé de la Mise en œuvre du plan de relance (décembre 2008 – novembre 2010), un poste spécialement créé pour lui sous la gouvernance du Président Sarkozy.