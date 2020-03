Coronavirus: les États-Unis passent la barre des 100000 infectés

Les États-Unis d'Amérique (USA) ont dépassé la barre des 100 000 personnes infectées par le nouveau coronavirus, selon le décompte publié par l'Université Johns Hopkins.

Le coronavirus fait des ravages aux États-Unis d'Amérique (USA)

Jeudi, les États-Unis, où la pandémie progresse très rapidement, étaient devenus le pays avec le plus de cas d'infection dans le monde. Le pays de Donald Trump dépasse l'Italie et la Chine, avec respectivement 86498 et 81340 infectés.

Sans préciser le nombre exact de personnes infectées, cette université affirme que le nombre de décès aux États-Unis, liés au coronavirus, s'élève à 1 544 personnes.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé avertie mardi, les États-Unis, avec 330 millions d'habitants, pourraient à court terme dépasser l'Europe en nombre de personnes infectées et devenir l'épicentre de la pandémie.

Mercredi, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York s'est déclaré préoccupé par l'incapacité du système de santé à répondre au pic de la crise pandémique du COVID-19, affirmant que 140 000 lits médicaux pourraient être nécessaires, alors qu'il n'y en a que 53 000 dans son État.

Plus de 570 000 infectées du COVID-19 dans le monde

Le nouveau coronavirus, responsable de la pandémie de Covid-19 , a déjà infecté plus de 570 000 personnes dans le monde, dont plus de 26 500 sont décédées. Parmi les cas d'infections, au moins 124 400 sont considérés comme guéris.

Après être apparue en Chine en décembre, l'épidémie s'est propagée à travers le monde, ce qui a incité l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer une situation pandémique.

Le continent européen, avec plus de 318 000 personnes infectées et plus de 18 000 morts, est celui où le plus grand nombre de cas émerge actuellement. L'Italie est le pays au monde avec le plus de décès, avec 9 134 morts dans 86 498 cas enregistrés.

L'Afrique est paradoxalement le continent le moins touché avec 2.746 cas d'infection confirmés, dont 72 décès.