Côte d'Ivoire : GPS, Guillaume Soro dénonce ses « faux amis »

C'est avec les sagesses du roi Salomon que Guillaume Soro a orienté son exhortation à la communauté chrétienne et partant, à tous ses proches. Dans sa publication de ce dimanche 29 mars 2020, sur sa page Facebook, le Président de GPS a parlé des faux amis.

Guillaume Soro : « C’est quand c’est vraiment dur que les durs avancent »

Dans sa fronde contre le camp d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro a laissé plusieurs proches qu'il croyait être ses amis, en route. Sidiki Konaté, Alpha Yaya Touré et la députée Célestine Olibé Tazéré, pour ne citer que ceux-là, qui se sont désolidarisés de lui et ont rejoint le RHDP unifié.

Et pourtant, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2020. Visé par un mandat d'arrêt international, l'ancien Président de l'Assemblée nationale vit en exil en France. Plusieurs autres de ses compagnons de lutte, dont le député Alain Lobognon, sont emprisonnés en Côte d'Ivoire.

C'est dans cette traversée du désert que Soro Kigbafori Guillaume se souvient des paroles l’Ecclésiastique Chapitre 37 versets 1 à 6.

Entre surenchère, hypocrisie, trahison et autre lâcheté, Guillaume Soro rappelle aussi bien à ses amis du RHDP d'hier, qu'à son entourage que « la véritable amitié s’éprouve quand les temps difficiles arrivent et non quand tout va bien. C’est quand c’est vraiment dur que les durs avancent. »

Avant de prodiguer ce conseil à tous ceux qui se réclament de son amitié : « Sachons donc être de vrais amis, en toutes circonstances, pour recevoir la Grâce du Seigneur dans nos vies ! Ne perdons ni courage, ni confiance, ni espérance en notre juste Cause ! »