Décès de l’épouse de Makosso: Sa fille raconte comment ça s'est passé

L'une des filles du Révérend Général Makosso Camille a expliqué les derniers instants de sa mère, Tatiana Kosséré, qui a perdu la vie le samedi dernier à Abidjan.

Décès de l'épouse du pasteur Makosso: L'incroyable audio de "sa" fille

La mort de dame Tatiana Kosséré, épouse du révérend général Makosso Camille, suscite une vive polémique sur la toile.

Les médias ont informé que la prophétesse, après avoir eu un malaise à son domicile, a été conduite urgemment dans une clinique où elle a finalement rendu l'âme.

Cependant un enregistrement vocal, dans lequel l'on entend le témoignage d'une jeune fille présentée comme la fille du général Makosso, enflamme la toile depuis dimanche après-midi.

En effet, la jeune fille a révélé qu'une bagarre entre elle et sa sœur aurait déclenché le malaise qui a provoqué le décès de sa mère.

"On s'est battu, moi et ma grande soeur. Ma maman ne pouvait pas bien marcher parce qu'elle s'est fait opérer. Donc elle a appelé notre papa... et quand il est venu, il a crié sur moi, il m'a même frappé. Ma maman est venue demander pardon. Il a dit, comme maman est souffrante, donc il va me laisser. Après, je me suis enfermée dans la douche...Mon papa m'a dit de sortir de la douche. Il a commencé à bavarder sur moi. Et ma maman est venue demander ce qui se passe'', explique-t-elle.

Avant d'ajouter: ''C'est là qu'elle a attrapé mon papa et puis elle a perdu connaissance. Moi je pensais qu'elle faisait semblant pour que mon papa me laisse mais après, ses yeux ont commencé à s'enfler, ses dents ont commencé à se coller, elle ne pouvait plus respirer...Mon papa a commencé à prier. Nous avons tous prié mais elle ne se reveillait pas et mon papa a appelé le docteur. On a attendu jusqu'à... nous avons pris la voiture de mon papa pour aller à l'hôpital, d'Angré à Marcory ... Quand on est arrivé, mon papa nous a demandés de retourner à la maison...Après, mon papa est arrivé à la maison en pleurant et il nous a dit que maman était déjà morte depuis que nous étions à la maison ...'', a déclaré la prétendue fille de Makosso.

La jeune fille a également révélé que son père l'a accusée d'être la responsable de la mort de sa mère. ''Ce qui me fait mal, il dit que si je n'avais pas fait palabres avec ma grande soeur, ma maman n'allait jamais mourir; il dit que c'est à cause de moi. Et puis, c'est normal. C'est à cause de moi. Si je ne m'étais pas battue avec ma grande soeur, ma maman n'allait pas mourir. Ou je suis là, je ne sais même pas où je vais me mettre", a expliqué la "petite" Makosso, tout-en pleurs.

Dans une vidéo publiée en direct de sa page Facebook, la célèbre bloggueuse Lolo Beauté, soeur cadette du Révérend Makosso Camille, a expliqué que l'enregistrement vocal provient effectivement de la fille de Makosso qui, ayant d'énormes remords après le décès de sa mère, a balancé cet enregistrement à plusieurs de ses amis.