Décès de son épouse : L'étau se resserre autour de Camille Makosso !?

Les langues se délient peu à peu sur les circonstances de la mort de Tatiana Kosséré, la défunte épouse du Révérend Camille Makosso. A en croire un enregistrement vocal d'une personne présentée comme la fille du pasteur, ce décès serait survenu des suites d'une rixe dans le domicile familial.

Camille Makosso, le témoignage de sa « fille » qui dit tout

Samedi 28 mars 2020, dans l'après-midi, Dame Tatiana Kosséré rendait l'âme dans une clinique à Marcory. L'épouse du Révérend « Général » Camille Makosso y avait en effet subi une intervention chirurgicale à la suite d'un malaise qui s'était emparé d'elle depuis le domicile conjugal. Plongé dans un coma, elle n'a pu se relever, et sa mort a été constatée par le personnel soignant.

Mais qu'est-ce qui a bien pu causer ce malaise à la belle-sœur de Lolo Beauté ?

En attendant les résultats d'une éventuelle autopsie tel que réclamée par l'artiste Couper-Décaler Débordo Leekunfa, une bande audio publiée sur les réseaux sociaux, et attribuée à l'une des filles du couple Makosso, vient quelque peu répondre à la curiosité des nombreux internautes qui se posaient jusque-là la question.

Dans cette bande sonore de la jeune fille explique qu'elle a eu des disputes avec sa sœur aînée, et sa mère, souffrante déjà d’une première opération, a fait appel à son époux pour rétablir l'ordre dans sa maison. Aussi, dès que le pasteur Makosso est arrivé, il s'en est pris à la fille cadette, qui n'a eu d'autre refuge que dans la douche.

« Maintenant, ma maman est venue, elle dit qu'elle s'en va se battre. C'est comme ça, elle a attrapé mon papa, elle est tombée, les yeux fermés. Moi, je pensais qu'elle faisait exprès pour que mon papa nous laisse », a relaté la fille de Makosso. Sniffant, elle poursuit son récit : « Mais je constate que ses yeux commencent à enfler, ses dents commencent à se serrer. Elle n'arrive plus à respirer. Mon papa dit que son cœur ne bat plus. »

La suite, on la connaît. Le médecin appelé à la rescousse arrive un peu plus tard pour transporter la dame, déjà dans un état critique, dans la clinique de Cocody-Angré à Marcory. « Ma tante nous a appelés pour dire que maman est morte, mais on n'a pas cru... Mon papa est venu. Il n'a même pas parlé, il a commencé à pleurer. Et puis il dit aux gens que maman est morte. Que depuis on était à la maison ici, elle était déjà morte. »

La version du Président des Pasteurs Camille Makosso est attendue pour éclairer la lanterne des Ivoiriens et autres observateurs sur les circonstances exacyes du décès de son épouse.