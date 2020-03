Après le décès de sa femme, le géneral Makosso Camille parle

Le révérend général Makosso Camille vit très difficilement le décès de sa femme,Tatiana Kosséré, survenu le samedi 28 mars 2020 à Abidjan.

Makosso Camille: ''J’ai très mal. Seigneur! J'ai mal''

Le révérend général Makosso Camille a été frappé par un terrible malheur le samedi 28 mars 2020. Le pasteur Couper-décaler a perdu, à jamais, sa belle et tendre épouse Tatiana Kosséré qui l'accompagnait régulièrement dans ses différentes tournées à l'international.

Accusé par Debordo Leekunfa d'être le principal responsable de la mort de son épouse, la réaction de Makosso Camille était très attendue.

Mais l'homme de Dieu a préféré ne pas tenir compte de ces accusations. Dans un message publié sur son compte Instagram, Le roi de la marmaille a plutôt pleuré la brusque disparition de la mère de ses enfants.

''C’est très très dur. Je suis seul et mortellement abattu. Les gens viennent. Je les vois et dès qu’ils partent, je me rends compte que je ne rêve pas; que tu es vraiment partie. C’est un coup mortel et très mortel pour moi. Mais pour les enfants, je n’ai pas le choix. Je dois rester fort et digne pour toi. Je vivais pour toi, surmontais tout pour toi. Tu étais ma motivation, mon courage'', a écrit Makosso Camille.

Avant d'ajouter: ''On me demande d’être fort. Je ne sais comment (...) J’ai mal, j’ai mal, j’ai très mal. Seigneur oui j’ai mal très mal. On me demande de ne rien dire mais j’ai envie de crier, pleurer et tout casser. Mais tu n’es plus là pour me dire calme toi bb; tu es un général. Ma femme, mon bb, ma princesse, mon amour, maman tati, je perds mes forces. Seigneur Jésus! aide-toi car jamais, je ne t’abandonnerai. Peu importe l’épreuve. Tu m’a pris celle que j’appelle ma vie et tout ce que je peux te dire, c’est juste que ta volonté à toi soit faite''.

Avant son décès brusque, samedi, Dame Tatiana Kosséré a été aperçue aux côtés de son mari le jeudi 26 mars dernier dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.