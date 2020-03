Après le décès de son épouse, Makosso prend une importante décision

Quelques jours seulement après le décès de son épouse, Tatiana Kosséré, le révérend Général Makosso Camille a pris une importante décision.

Makosso Camille: ''Je ne pleurerai plus jamais... ''

Le Révérend Général Makosso Camille vit présentement des moments très pénibles. En effet, le pasteur Couper-décaler a perdu sa femme, Tatiana Kosséré le samedi 28 mars dernier.

Selon des proches de la famille éplorée, la femme avec qui le frère ainé de la blogueuse Lolo Beauté, a eu quatre enfants, a rendu l'âme suite à un malaise post-opératoire d'une hernie de la ligne blanche.

Une mort brusque qui plonge son époux dans un énorme desarroi.

''C’est très très dur. Je suis seul et mortellement abattu... C’est un coup mortel et très mortel pour moi...On me demande d’être fort. Je ne sais comment (...) J’ai mal, j’ai mal, j’ai très mal. Seigneur oui j’ai mal très mal. On me demande de ne rien dire mais j’ai envie de crier, pleurer et tout casser. Mais tu n’es plus là pour me dire: calme toi bb; tu es un général. Ma femme, mon bb, ma princesse, mon amour, maman tati, je perds mes forces. Seigneur Jésus... Peu importe l’épreuve. Tu m’a pris celle que j’appelle ma vie...'', a écrit le veuf sur son compte Instagram.

Depuis le lundi 30 mars, le pasteur Makosso reçoit des visites de plusieurs hommes de Dieu qui viennent lui présenter leurs condoléances.

Les vidéos de ces différentes rencontres sont diffusées sur sa page Facebook. Si, au premier jour des visites, l'on a aperçu le pasteur Couper-décaler, en pleurs et profondément abattu, aux côtés de ses enfants, force est de constater que ce mardi, le révérend Makosso, bien qu'attristé, a échangé avec ses visiteurs qui ont pu lui arracher un léger sourire.

De plus, il a même pris la parole en dévoilant l'attitude qu'il compte désormais adopter. ''Je ne pleurerai plus jamais. Je vais célébrer ma femme, d'honorer, chanter parce qu'elle est dans les mains du Seigneur...Dieu a toujours été bon'', a soutenu le révérend général Makosso Camille.

.