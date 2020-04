Covid-19 : Thomas Noba met en mission la section NCC de Bonoua

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, Thomas Noba, président de la Nouvelle Convergence citoyenne (NCC), était à Bonoua, mardi 31 mars 2020. Il a, à l’occasion, mis en mission la section NNC de cette localité de la région du sud-Comoé.

Lutte contre le Covid-19 : Thomas Noba descend sur le terrain, ce qu'il a fait à Bonoua

Le président de la Nouvelle Convergence citoyenne est engagé dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, en Côte d’Ivoire.

Mardi dernier à Bonoua, le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle a instruit la section locale de son parti à prendre une part active dans la bataille engagée contre la progression du Covid-19.

Il s’est agi pour lui et les membres de son bureau de sensibiliser la section de la NCC de Bonoua sur les dangers de cette pneumonie virale et au respect des mesures de prévention et de protection édictées par le gouvernement.

Il a invité le Secrétaire Général, Kouamé Fulgence, et la Représentante des femmes, Assamoi Cynthia, à descendre sur le terrain pour informer les populations sur les mesures barrières visant à contenir la progression du Covid-19.

La Côte d’Ivoire compte à ce jour 190 cas de patients testés positifs. Le gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers se mobilisent pour organiser une riposte appropriée contre ce danger que constitue cette pandémie.

A ce propos, le président de la NCC a invité à une gestion claire et non partisane des fonds mobilisés. Aussi, a-t-il tenu à lancer un appel à l’ensemble des populations au respect strict des dispositions arrêtées par les autorités.