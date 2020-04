Décès de l’épouse de Makosso: Lolo Beauté dévoile les responsables

Après le décès de l'épouse de Makosso Camille, Tatiana Kosséré, la blogueuse Lolo Beauté dénonce le fait que cette dernière ait été conduite vers une clinique par un médecin du Centre Hospitalier et Universitaire d'Angré (CHU).

Lolo Beauté: ''Vous les docteurs, vous n'allez plus tuer quelqu'un''

La célèbre blogueuse ivoirienne Lolo Beauté, dans une vidéo publiée sur sa page facebook, est revenue sur le décès de la prophétesse Tatiana Kosséré, épouse de son frère ainé, le révérend général Makosso Camille.

Elle s'est, dans un premier temps, attaqué aux personnes qui accusent le pasteur Couper-décaler d'avoir porté main à son épouse peu avant son décès.

''...Quelqu'un qui a misé plus d'un million pour faire opérer sa femme, il va venir la frapper deux jours après, mais réfléchissez un peu...Makosso n'ira pas en prison parce qu'il n'a pas tué sa femme. Il va continuer à faire ses voyages...Il va même se remarier parce qu'il est encore jeune...'', a soutenu Lolo Beauté.

Poursuivant, la soeur cadette de Makosso Camille s'en est prise au médecin du Chu d'Angré qui a recommandé à Tatiana Makosso d'aller se faire opérer dans un établissement privé.

''Hopital d'Angré, le médecin qui a recommandé une clinique à Tatiana et son mari, vous n'avez pas encore fini avec moi. Est-ce que vous savez qui est Lolo Beauté? Vous les docteurs, vous n'allez plus tuer quelqu'un'', a-t-elle prévenu.

Avant d'ajouter: ''La plupart des meilleurs docteurs sont dans les CHU mais ils sous-traitent avec les personnes qui sont dans les cliniques. Aujourd'hui, quand tu arrives dans un CHU, les médecins sont les premiers à te diriger vers les cliniques privées. Mais quand tu vas à cette clinique, c'est les mêmes docteurs qui se retrouvent là bas... On veut savoir pourquoi les docteurs des grands Chu aujourd'hui trainent les patients dans les cliniques. Donc on vous paie pourquoi?'', s'est-elle interrogé.

Lolo Beauté a également salué l'acte de Debordo Leekunfa qui a officiellement présenté ses excuses à Makosso Camille après l'avoir accusé d'avoir tué son épouse.

«Je voudrais dire merci officiellement à Debordo Leekunfa. C’est un artiste que j’ai beaucoup soutenu sur la toile. C’est mon artiste. Merci à toi, Debordo, pour ce sens de l’humanisme dont tu as fait preuve. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t’élève toujours. Je t’ai toujours soutenu et je le ferai toujours. Mieux vaut tard que jamais. Debordo a compris et est venu dire Yako'', a ajouté Lolo Beauté.