Deuil: Tidjane Thiam, ex-CEO du Crédit Suisse, frappé par le malheur

Tidjane Thiam est actuellement inconsolable. Son fils ainé, Billal Thiam, est décédé dans la nuit du samedi 09 au dimanche 10 mai 2020, des suites d'une longue maladie, alors qu'il n'avait que 24 ans.

Le deuil a encore frappé la famille héritière de l’ancien président Félix Houphouët-Boigny. A peine 5 mois après le décès de N’Dèye Thiam, l’ex-CEO du Crédit Suisse a perdu son fils ainé, Bilal, dimanche aux États-Unis, des suites d’une longue maladie.

«L’unité cruelle du jeu de la mort vient de « frapper » à la porte du leader Tidjane Thiam dans ce grand mois de repentance des musulmans. Un adieu brutal de son fils ainé Bilal vers le chemin de non retour. Qu’Allah, dans sa grande miséricorde, ait pitié de son âme et couvre les blessures profondes de sa famille inconsolable et de nous tous. Allah, nous te le confions. C’est ta volonté. Nos condoléances les plus attristées à toute la famille», a annoncé dimanche «Les amis de Tidjane Thiam », une page Facebook proche de Yamousso Thiam, soeur de Tidjane.

Feu Bilal Thiam était le fruit du mariage de Tidjane avec Anette Thiam, une afro-américaine qui a partagé la vie du technocrate franco-ivoirien durant 20 longues années (entre 1995 et 2015).

Bilal s’était lancé en 2017 dans le mannequinat avant de s’envoler aux États-Unis où il avait poursuivi ses études dans la très sélective Brown University, dans l’État du Rhode Island.

Son décès est un coup dur pour son père Tidjane, confiné à Zurich en suisse, en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la propagation du Covid-19.

Selon des sources familiales, le décès de Bilal Thiam n'aurait aucun lien avec la maladie à Coronavirus.