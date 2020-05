Drame à Angré: La Promotion PMD 2012 pleure le couple Guillain Koffy

Les décès accidentels de Guillain Koffy, chef d’entreprise, de son épouse, Professeur Adonis Laurence-Koffy, et de leur fils Koffy Emmanuel, âgé de 13 ans, suscitent la consternation chez les parents, amis, proches, autorités et même du citoyen lambda.

La Promotion PMD 2012 à laquelle appartenait Guillain Koffy sous le choc après son décès accidentel

C’est Philippe Marie Koffy, frère de Guillain Koffy, qui explique mieux la scène du drame, dans un message qu’il veut ‘’sans haine’’: « Ce matin (samedi 23 mai 2020, aux environs de 6 heures 30 minutes), des individus imbibés d’alcool, conduisant sans permis, de manière irresponsable et dangereuse, ont tué sur le coup mon frère, son épouse et mon neveu de 13 ans dont la vie débutait a peine, pendant qu’ils marchaient innocemment en famille sur le trottoir. Je veux simplement dire à ces meurtriers et à leurs familles que je vous Pardonne » (fin de citation).

Effondrée par cette disparition brusque et tragique d’un de ses membres, la Promotion PMD 2012 du MDE Business School Abidjan et Barcelone, s’est rendue, dimanche, sur le lieu du drame à Cocody-Angré. C’est l’âme en peine et le coeur meurtri par la douleur que les membres de la délégation conduite par la présidente Olga Kouassi, se sont inclinés devant la mémoire de Guillain Koffy (membre de la Promotion), de son épouse Laurence, et de leur fils Emmanuel.

Et quand les gerbes de fleurs sont posées, Olga Kouassi lance un appel des plus pressant: « Il est temps qu’on prenne conscience de tous les risques liés à la conduite, en plus sans permis de conduire et en état d’ivresse, qui met en péril la vie de nos jeunes enfants mais également qui met en péril la vie d’honnêtes citoyens qui ne demandaient autre chose que de faire leur sport le matin et en famille. Etre en famille le matin et faire du sport, si cela doit nous apporter la mort, il faut que tous, nous prenions nos responsabilités; nos responsabilités en tant que parents; nos responsabilités en tant que citoyens mais aussi en tant que gouvernants de ce pays. Que cela cesse et que ce soit la dernière fois qu’on laisse des enfants passer des nuits dans des bars en train de s’enivrer alors que cela est interdit».

Au delà de la douleur qui continue de les étreindre, les membres de la Promotion PMD 2012 à laquelle appartenait Guillain Koffy, espèrent trouver la force intérieure d’essuyer ‘’nos larmes’’ mais également de faire en sorte que les morts de Guillain, de son épouse et de leur enfant, ne soient pas vaines. «Nous sommes tous, membres de la Promotion, effondrés par ce drame que nous avons appris avec beaucoup de tristesse (…) Je réitère mes condoléances à toutes les personnes éplorées, particulièrement à la famille des défunts à qui nous apportons toute notre compassion et notre présence; faire en sorte de prier pour que leurs âmes reposent en paix », a imploré Mme Olga Kouassi.

A noter que Guillain Koffy était le Directeur général de la compagnie des caoutchoucs du Pakidie, qui produit, transforme et exporte le caoutchouc; également propriétaire de la marque MACACI. Son épouse Koffy née Adonis Laurence, était, elle, professeur en pédiatrie.