Covid-19 : Médecins, pharmaciens, infirmiers..., leurs exigences à l'Etat

Le corps médical dans son ensemble est en première ligne de la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire comme dans le monde. Dans un message homologué publié sur les réseaux sociaux, Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, Aides-Soignants ivoiriens... lancent un appel aux autorités ivoiriennes.

Médecins et Pharmaciens réclament « plus de protection »

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, dirigé par Dr Eugène Aka Aouélé, constitue le premier rempart dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Dans cette crise sanitaire mondiale, les Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, Aides-Soignants et bien d'autres professionnels exerçant dans le domaine médical, constituent le commando envoyé au front pour faire barrière à la propagation de la pandémie.

Cependant, ces personnels soignants subissent d'énormes pertes dans l'exercice de leurs fonctions. L'exemple le plus patent est le décès dans un hôpital de Wuhan, le 7 février dernier, de Dr Li Wenliang, le médecin chinois qui a donné l'alerte quant à cette nouvelle forme de pneumonie virale. Plusieurs autres médecins et autres travailleurs des hôpitaux ont payé de leur vie en tentant de sauver les personnes infectées par le Covid-19.

Aussi, les Médecins, Pharmaciens, Infirmiers et bien d'autres démembrements de leurs corporations ont pris d'assaut les réseaux sociaux pour tirer la sonnette d'alarme quant aux dangers qu'ils courent. Travaillant le plus souvent dans la précarité et sans grand moyen de protection, alors qu'ils sontr plus exposés aux virus, ces agents de santé ont donc lancé ce message, chacun sur sa page :

« Je suis Médecin, Pharmacien ou Infirmier, J'aime mon pays la Côte d'Ivoire. Je suis un humain et j'ai une famille. Conscient des risques que j'encours dans l'exercice de ma fonction et des retombées néfastes pour ma famille et la population, je réclame plus de protection et d'équipements dans nos hôpitaux. » Avant d'ajouter : « Un agent de santé non protégé devient un vecteur de la maladie pour toute la population. »

Notons que la Côte d'Ivoire compte à ce jour 168 personnes infectées, dont 6 personnes guéries et un cas de décès. L'appel du personnel soignant requiert donc une attention particulière des gouvernants afin de rompre la chaîne de contamination.