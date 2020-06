Maël Houon prend la place de Dj Arafat: Ce qu'il dit de Tina Glamour

A l’occasion de la fête des Mères, le fils de feu Dj Arafat, Maël Houon, a envoyé un message à sa grand-mère, Tina Glamour.

Maël Houon à Tina Glamour: ‘’Je t’aime de tout mon cœur …’’

La mère de feu Dj Arafat, Logbo Valentine alias Tina Glamour, a récemment affirmé qu’elle n’arrivait toujours pas à digérer la brusque disparition de son unique garçon.

''Cet enfant était spécial pour moi parce qu'il est mon fils unique. Il n'y a personne d'autre qui pourra remplacer Ange Didier. Jusqu’aujourd’hui, je ne crois pas. Il y a des moments où je suis assise chez moi et je me dis : mais Ange Didier, tu m'as fait ça? Tu es vraiment parti? A 33 ans, c'est trop tôt, c'est une partie de moi qui est morte, une moitié. Mais comme je suis vivante, si je pouvais donner ma vie pour que mon fils revienne. J'ai dit à Dieu, c'était injuste. Il n'a même pas eu 40 ans, pour dire 50 ans mais Dieu seul sait ce qu'il fait", avait déclaré Tina Glamour.

''Mon coeur est déchiré. C'est plus que la douleur de l'enfantement, c'est plus qu'une séparation, c'est la douleur de perdre l'enfant que toi-même tu fabriques. C'est l'enfant qui enterre ses parents. Ange Didier ne devait pas me faire ça. Il n'y a que la prière pour me consoler. Un être humain ne peut pas me consoler", avait-elle renchéri dans une interview vidéo accordée à Opera News.

Ce dimanche 7 juin 2020 marque la célébration de la fête des mères. Tina Gamour doit terriblement souffrir de l’absence de son garçon. Ayant compris cela, le petit Maël Houon, premier garçon de Dj Arafat, a décidé de prendre la place de son défunt père en envoyant un message à sa Mémé via une publication sur Instagram.

‘’Mamie, je sais que ce n’est pas la fête des grands-mères aujourd’hui. Mais avant d’être une mamie, tu es une maman. Papa était ton seul fils et je sais à quel point tu l’aimais et il t’aimait. Il n’est plus là pour te souhaiter une bonne fête des mères. Je te dédie donc cette journée. Excellente fête des mères à toi. Que Dieu nous fortifie. Je t’aime de tout mon cœur … ‘’, a posté le petit Maël qui a également eu une pensée pour sa mère ainsi que pour toutes les mères du monde.