Accusé d'avoir volé les biens de DJ Arafat, Olopkatcha dit toute la vérité

Accusé d'avoir emporté certains biens de Dj Arafat dès les premières heures qui ont suivi son décès, Olopkatcha L’Empéreur a dit sa part de vérité.

Olopkatcha: ‘’J’ai les biens de Dj Arafat en lieu sûr‘’

Aux premières heures du décès du roi du Couper-décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, son ami le plus loyal, Olopkatcha l’empereur, a été accusé d’avoir dérobé certains biens de son défunt compagnon.

'’Sur les réseaux sociaux, Olokpatcha fait pitié. Il est présenté comme le meilleur camarade de Dj Arafat, celui-là même qui n'a pas trahi Arafat dj. Oui, c'est propre mais les dents qui sont dehors ne représentent pas le coeur. Vous vous amusez avec l'homme noir. Arafat dj est mort, Olopkatcha est rentré dans sa chambre. Il a cassé son placard pour prendre son pistolet. Il a pris toutes ses chaussures (...) Carmen l'a surpris. Elle a commencé à couler des larmes parce qu'elle se disait que la seule personne sur qui elle pouvait compter, c'était Olokpatcha. Il a même remis la cravatte d'Arafat à un enfant du quartier et il est parti avec les chaussures. Le pistolet, les gens sont allés derrière lui pour le récupérer'', avait révélé Vetcho Lolas, un ancien membre de la Yorogang.

Invité samedi 6 juin 2020 sur Trace Fm, Olopkatcha a été interrogé sur cette affaire de vol des biens de Dj Arafat dont on l’a accusé.

‘’C’est normal que les gens m’accusent parce que j’étais son meilleur ami. Donc ils ont tout mis sur moi mais j’encaisse. On m’a accusé d’avoir pris les affaires d’Arafat. Ses biens ne m’appartiennent pas mais plutôt à ses enfants et je les ai mis dans un lieu sûr. J’ai donné ses biens à son notaire … J’ai le droit de récupérer ses biens parce que je suis son meilleur ami. Quand on galérait pour payer les voitures, qui était là? Personne. Donc, du moment où les affaires sont chez le notaire, qu’ils aillent le voir‘’, a déclaré Olopkatcha.

Puis d’ajouter: ‘’Si je voulais voler ou garder les affaires de Dj Arafat, personne n’allait le savoir. Ils allaient parler et puis vers la fin, ils allaient se taire. Je ne suis pas son ennemi, je suis son meilleur ami. Et dans sa tombe, Arafat allait dire: mon frère, prends, c’est pour toi‘’.