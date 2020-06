Politique: Isolé par le RHDP, Mabri met 5 ministres de Ouattara au pas

Le RHDP a-t-il décidé de reserrer l’étau autour d’Albert Mabri Toikeusse? En mission dans la région du Tonkpi récemment, plusieurs membres du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, ont mordu la poussière devant une démonstration de popularité du Président de l’UDPCI.

Le RHDP tente d’humilier Mabri dans le Tonkpi mais mord la poussière

Cinq (05) ministres de la République pour lancer les travaux de bitumage d’une route d’à peine 70 Km. C’est ce à quoi les populations de la région du Tonkpi (ouest de la côte d’Ivoire) ont été soumises le samedi 06 juin 2020. En présence des ministres Konaté Sidiki, Flindé Albert, Aka Aouélé, Vagondo Diomandé, des cadres et élus de la région, le ministre de l’Équipement et de l'Entretien routier, Amedé Kouakou, a procédé, le 6 juin à Sipilou, au lancement officiel des travaux de bitumage de la route Sipilou-Biankouma longue de 70 Km.

Ce projet financé par la Banque de développement de Chine (Dbc), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement 2016-2020 qui, s’appuyant sur les acquis de celui de 2012-2015, s’est attelé à accélérer la marche de la Côte d’Ivoire vers l’objectif d’émergence du Chef de l’État, Alassane Ouattara.

En plus de la dotation des villes de Sipilou et de Biankouma de 5 kilomètres de bitume chacune, la réalisation de ce projet contribuera notamment à l’amélioration substantielle de la sécurité routière, la création d'emplois pour la jeunesse du Tonkpi, le développement des agglomérations traversées, la facilitation de la recherche scientifique dans les réserves de l'ouest, la mobilité des populations, etc. Selon des sources sur place, cette cérémonie haute en couleurs, avait tout l’air d’une pré-campagne électorale tant elle cachait la volonté du RHDP de ‘’casser’’ du Mabri Toikeusse.

« Venus "enterrer" définitivement Mabri dans son fief, le RHDP taillé sur mesure pour AGC (NDLR: Amadou Gon Coulibaly) aura connu malencontreusement une humiliation jamais rencontrée. Sur le terrain, le rendez-vous sur fond de campagne pour AGC, a manqué de pot pour les émissaires du RHDP-RDR », raconte le journaliste Sony Wagonda. Selon lui, les ministres sus-cités se sont mépris sur la détermination des partisans du président du Conseil régional du Tonkpi, qui ont interrompu à plusieurs reprises le déroulement de la cérémonie par des cris en l’honneur de l’époux de Solange Mabri.

« En refusant le piétinement de leur leader Mabri, par ailleurs Président de l'UDPCI et du Conseil régional du Tonkpi, les jeunes de Sipilou ont été au finish le cauchemar de la délégation conduite par le Ministre Amédé Kouakou. Perturbant à cœur joie la cérémonie par des ‘’Mabri candidat!!’’ ou ‘’Mabri Président!!!’’ rageurs, les braves jeunes de Sipilou ont remis les pendules à l'heure, réinstallant le fils de Zouan-Hounien dans son fauteuil de leader incontestable du Tonkpi », s’exclame l’Auteur-Chroniqueur.

"Les cadres du RHDP se heurtent à un Mabri Toikeusse plus robuste"

Même s’il ne s’est pas encore officiellement déclaré candidat à l’élection présidentielle d’octobre prochain, la candidature d’Albert Mabri Toikeusse trottine sur toutes les lèvres. Le 12 mars dernier, l’homme s’était vertement opposé au mode de désignation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP, coalition au pouvoir dont-il occupe jusque là, la deuxième vice-présidence.

« Je suis un homme de conviction et je préfère dire ce que je pense. Ne prenons pas des engagements d’une heure dans une salle, qui par la suite ne refléteront pas la réalité sur le terrain », avait-il déclaré à la surprise générale. Après plusieurs rencontres infructueuses pour tenter de le convaincre à renoncer à ses ambitions présidentielles et à soutenir la candidature de Gon Coulibaly, Mabri Toikeusse a finalement été limogé du gouvernement le 13 mai.

De plus en plus isolé par le RHDP, le Président de l’UDPCI se consacre désormais à la vie de son parti et peut-être même à sa candidature à la future présidentielle. Une attitude qui fait déjà peur à ses (ex) alliés. « La posture ambigüe de Mabri Toikeusse embrouille les militants du RHDP à l'Ouest. Les messages qui arrivent à leur niveau ne sont pas explicites. La direction du parti et les cadres de la région ont une tournée d'explication à faire pour présenter le nouveau schéma : RHDP sans Mabri dans le Tonkpi », recommande un cyber activiste RDR.

Plus réaliste, ce dernier reconnaît que les cadres de la région, issus du RHDP, notamment les Ministres Sidiki Konaté, Vagondo Diomandė et autre Albert Flindė, peinent à se faire imposer sur le terrain; et ce, ''malgré leur bonne foi". «Les cadres de la région, issus du RHDP (...) ont investi le terrain pour mobiliser les militants à établir leurs pièces d'identité et à se faire enrôler sur la liste électorale. Malgré leur bonne foi, ils se heurtent à un Mabri Toikeusse plus robuste et financièrement plus posé, prêt à faire mordre la poussière au RHDP», avoue-t-il, quelque peu désespéré.