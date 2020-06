Attaque de Kafolo : Le FPI pro-Affi appelle à faire aboutir les enquêtes

Le Front populaire ivoirien (FPI) a produit une déclaration après l'attaque contre un poste mixte de l'armée ivoirienne à Kafolo. Le parti d'Affi N'Guessan appelle à une diligence du pouvoir d'Abidjan pour faire aboutir les enquêtes.

Attaque de Kafolo, le FPI d'Affi veut connaître toute la vérité

Jeudi 11 juin 2020, la Côte d'Ivoire connaît sa deuxième attaque présumée terroriste dans la localité de Kafolo, à quelques encablures de la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan humain de cette attaque est particulièrement lourd, avec « 12 militaires tombés au champ d'honneur et fait six blessés parmi nos soldats », note le Front populaire ivoirien (FPI).

Tout en présentant « ses condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux agents blessés », la tendance du parti dirigé par Pascal Affi N'Guessan veut toutefois connaître les tenants et les aboutissants de cette attaque dirigée contre le pays.

« En ces circonstances douloureuses pour notre pays, le FPI exprime sa solidarité avec les autorités ivoiriennes et les incite à faire aboutir les enquêtes, tout en renforçant les actions de cohésion sociale entre les populations autochtones et les personnes en transit dans la région », a déclaré l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo par la voix du Secrétaire Général et Porte-parole de son parti, Issiaka Sangaré.

Notons que dans les heures qui ont suivi cette attaque, le chef d'état-major Lassina Doumbia a promis l'ouverture d'une enquête pour connaître les auteurs de cette perfidie. Hamed Bakayoko, ministre de la Défense, a, quant à lui, annoncé une riposte appropriée à cet affront fait à l'armée ivoirienne.