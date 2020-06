Kafolo : Hamed Bakayoko prêt à en découdre avec les assaillants

Des assaillants non encore identifiés ont perpétré une attaque sanglante dans la localité de Kafolo, dans l'extrême nord ivoirien. Hamed Bakayoko, ministre en charge de la Défense appelle ses hommes à une riposte à la hauteur de l'attaque subie.

Attaque à Kafolo, Hamed Bakayoko prêt à laver l'affront

Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2020, une position avancée de l'armée ivoirienne a été la cible d'une attaque d'assaillants non encore identifiés, selon un communiqué de l'état-major des armées.

Les blessés ont été accueillis, ce jeudi, au Groupe aérien de transport et de liaison (GATL) d’Abidjan, au cours d'une cérémonie organisée à leur honneur. À cette occasion, Hamed Bakayoko, ministre ivoirien de la Défense, s'est voulu d'entrée formel : « C’est une attaque terroriste. »

Avant de relativiser : « Quelle que soit sa nature, nous sommes en train de faire les enquêtes. Les services d’investigations pourront, au bout de l’enquête, préciser la nature précise et les origines. Il y a eu un renfort. Nous sommes à l’étape du ratissage. »

Quoi qu'il en soit, le ministre qui a en charge la protection de l'intégrité du territoire ivoirien contre toute attaque, entend apporter la réaction appropriée à ce genre d'attaque : « La seule réponse, c’est de faire face. Nous allons renforcer notre présence autour de la frontière. Il y aura immédiatement du renfort aérien. Et le ratissage permettra de neutraliser ceux qui ont fait ça. Le plus important, c’est de protéger nos populations et le territoire. »

Avant de trancher : « Dans les jours qui viennent, la réponse sera à la hauteur de cette attaque. » Notons que le bilan de cette attaque s'établit comme suit : Une dizaine de morts, 6 blessés et 01 assaillant neutralisé.