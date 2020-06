Mamadou Traoré en colère : "Soro n'est le pneu secours de personne"

El Hadj Mamadou Traoré est un fervent défenseur de Guillaume Soro. Au moment où le député de Ferké vit en exil en France, suite à ses déboires avec le pouvoir du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), des bruits courent qu'il serait courtisé afin de rejoindre le camp d'Alassane Ouattara. Qu'en est-il exactement ?

Retour de Soro au RHDP ? Les vérités de Mamadou Traoré

L'époque où Guillaume Soro était considéré comme un véritable héros par les militants du Rassemblement des républicains (RDR) est bien loin. Les relations entre Guillaume Soro et son mentor Alassane Ouattara se sont tant détériorées que le député de Ferké a décidé de rendre son tablier en tant que président de l'Assemblée nationale. Il a préféré quitter la tête de l'hémicycle plutôt que de rejoindre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Ainsi le 8 février 2019, le mentor d'El Hadj Mamadou Traoré a officiellement annoncé sa démission. Pour l'ancien chef rebelle ivoirien, son avenir politique est désormais marqué par la conquête du pouvoir d'État. Il dévoile son ambition de briguer la magistrature suprême.

Menacé par le régime du RHDP, Guillaume Soro a préféré s'établir en France. On le sait, l'homme déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt international a été condamné à 20 ans de prison ferme pour blanchiment de capitaux et recel de deniers publics. Toutefois, le patron de Générations et peuples solidaires (GPS) est convaincu de sa victoire à la présidentielle du 31 octobre 2020. Selon Mamadou Traoré, la coalition au pouvoir "a décidé d'entrer en négociation" avec le leader des soroistes.

"Je l'ai dit et je vais me répéter. Guillaume Soro n'est le pneu secours de personne. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué à le tuer politiquement qu'ils vont essayer de l'amadouer et lui faire croire qu'ils sont les mêmes. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ne regardent plus dans la même direction. S'ils veulent être sauvés par Guillaume Soro, qu'ils fassent en sorte que les élections soient ouvertes et crédibles", a précisé Mamadou Traoré dans une publication sur sa page Facebook. En clair, la rupture entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara est définitive.