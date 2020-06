Nommé ambassadeur en France, Maurice Bandaman prend enfin fonction

Nommé en Conseil des ministres, le 4 mars dernier, Maurice Bandaman a effectivement pris fonction en sa qualité de nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et près la Principauté de Monaco. Le nouveau diplomate ivoirien reconnaît toutefois l'ampleur de sa tâche en cette année électorale.

L'Ambassadeur Maurice Bandaman : « Nous avons du pain sur la planche »

Naguère ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman arbore désormais le costume de diplomate à une période décisive de l'histoire de la Côte d'Ivoire. À moins de cinq mois de l'élection présidentielle de 2020, le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d’Ivoire en France et près la Principauté de Monaco était devant les chefs de service de la représentation diplomatique ivoirienne dans l'Hexagone pour leur définir la mission à lui assignée.

Lors de sa prise de fonction, ce lundi 15 juin 2020, l'ancien Maire de la commune de Taabo a déclaré : « Je suis fier et heureux; je veux compter sur vous pour réussir la mission que le Président nous a confiée. » Avant d'annoncer le rôle qui leur est assigné à quelques mois de la présidentielle : « Je vous engage à participer massivement au processus d’enrôlement. » « Nous aurons l’occasion de revenir sur ces sujets qui touchent plus particulièrement à notre diaspora, dans les semaines qui viennent », a-t-il précisé.

Le successeur de Charles Gomis reconnaît toutefois que la tâche ne sera pas facile. « Nous avons du pain sur la planche pour poursuivre le travail de mes prédécesseurs et peut-être donner quelques impulsions nouvelles pour que rayonne encore davantage notre beau pays », a-t-il avoué.

Cependant, grâce à la politique étrangère du Président Alassane Ouattara, marchant lui-même dans les sillages du Père fondateur, le président Felix Houphouët Boigny, Bandaman estime que la Côte d'Ivoire a retrouvé son prestige d'antan et que la voix d'Abidjan « en Afrique comme à l’ONU ou en Europe, compte à nouveau dans le concert des nations. »

Notons que le Consul de France à Abidjan a pris une dérogation particulière pour permettre à l'Ambassadeur Maurice Bandaman de prendre son vol, le vendredi 12 juin, d’Abidjan à Paris. Et ce, à cause de la fermeture des aéroports due à la crise sanitaire du coronavirus.