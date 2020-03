Maurice Bandaman, nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France

La nouvelle circulait depuis un moment. Elle a été confirmée le mercredi 4 mars 2020 en Conseil des ministres. Maurice Bandaman est nommé en qualité de nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, a déclaré Sidi Touré Tiémoko au sortir du rendez-vous gouvernemental. Le désormais ancien ministre de la Culture et de la Francophonie succède ainsi à l'ambassadeur Charles Providence Gomis.

Maurice Bandaman quitte le ministère de la Culture

En février 2020, une information diffusée par le site africaintelligence.fr annonçait la nomination de Maurice Bandaman à la fonction d'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Le média français avançait que le ministre de la Culture et de la Francophonie a été choisi par Alassane Ouattara pour remplacer le diplomate Charles Providence Gomis, au détriment de Marcel Amon-Tanoh, le ministre des Affaires étrangères ou encore Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des Médias. Mais l'information avait été démentie par une source proche du ministère de la Culture et de la Francophonie.

À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 4 mars 2020 au Palais de la présidence de la République, Sidi Tiémoko Touré est revenu sur cette affaire en déclarant que Maurice Bandaman quitte le gouvernement ivoirien. "Au titre des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Maurice Kouakou Bandaman en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République française avec résidence à Paris", a dit le porte-parole du gouvernement.

Né le 19 avril 1962 à Toumodi, une ville du centre du pays, Maurice Bandaman, père de deux enfants, est un écrivain ivoirien. Titulaire es lettres modernes, le député de Taabo (sud du pays) a enseigné au Lycée Dominique Tiapani de Dabou puis au Lycée classique d'Abidjan. Il a occupé le poste de président du conseil d'administration de la RTI et de la Poste de Côte d'Ivoire. En tant qu'écrivain, Maurice Bandaman a présidé l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire de 2000 à 2004. L'homme de lettres a décroché le Grand prix littéraire d'Afrique noire en 1993. Il a été nommé ministre de la Culture et de la Francophonie le 1er juin 2011.