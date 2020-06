Affaire "2 Range Rover et 21 millions pour Eudoxie Yao": Mike le Bosso casse les papos

Après avoir dévoilé les cadeaux qu'elle dit avoir reçus à l'occasion de son anniversaire, Eudoxie Yao a été prise à partie par Mike le bosso, promoteur de spectacles ivoirien en France.

Mike le Bosso à Eudoxie Yao: ''Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des imbéciles''

A l'occasion de son anniversaire, la bimbo ivoirienne Eudoxie Yao dit avoir reçu de nombreux cadeaux qu'elle a fièrement présentés sur les réseaux sociaux. Il s'agit notamment d'une enveloppe de 21 millions de Fcfa et de deux magnifiques voitures de marque Range Rover. Dans un entretien accordé à média prime, la bimbo ivoirienne s'est même exprimée sur ces cadeaux qui suscitent une vive polémique sur la toile.

''Ma vie, je ne la vis pas par rapport aux autres. Moi, je ne sais pas mentir. Quand je n'avais pas de voiture, je l'ai signifié. Donc, si on m'offre des voitures, pourquoi vais-je le cacher ? En plus, ce sont des cadeaux qu'on m'a offerts pour mon anniversaire. J'ai effectivement reçu comme cadeau deux Ranges Rovers. J'ai juste posté une photo de la première voiture. Certaines personnes se sont mises à raconter ce qu'elles veulent. Donc, quand j'ai reçu la 2ème voiture, j'ai tenu à préciser : "Voilà encore une 2ème". Sans oublier les 21 millions qu'on m'a aussi offerts'', a soutenu Eudoxie Yao.

Avant d'ajouter: ''Je vais utiliser cette somme à bon escient par la réalisation de certains projets. Ce n'est pas important de donner les noms de ces personnes qui m'ont offert ses cadeaux. En tout cas, ce ne sont pas des Ivoiriens. Nos frères ivoiriens peuvent t'inviter en boîte de nuit et payer 1000 champagnes. Mais donner l'argent ou t'offrir des cadeaux comme ceux que j'ai reçus, ils ne sont jamais prêts à le faire".

Cependant, la star des réseaux sociaux, a été sévèrement prise à partie par le promoteur de spectacles ivoirien vivant en France, Mike le Bosso, qui considère qu'Eudoxie Yao est une vendeuse d'illusions. ''Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des imbéciles... Comme Sery Dorcas a eu une voiture et de l’argent à son anniversaire, tu veux faire comme elle... Pour toi seulement, on ne croit pas une seconde. C'est VI (vendeur d'illusions) ... 2 voitures, 21 millions, iPhone 11. C’est quel garçon, on ne voit jamais mais qui offre des présents imaginaires'', a-t-il écrit sur Facebook.

Pour rappel, Mike Le bosso est le promoteur qui avait invité Eudoxie Yao en France pour sa toute première tournée européenne. Une tournée qui a finalement tourné au vinaigre.