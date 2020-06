Alain Donwahi: "Le RHDP doit remporter la victoire dans la Nawa dès le 1er tour"

200 000 nouveaux majeurs inscrits. C’est l’objectif que veut atteindre le ministre Alain Richard Donwahi dans la région de la Nawa au terme de l’opération de révision de la liste électorale le 24 juin 2020.

Alain Donwahi en action dans la Nawa pour la victoire du RHDP à la présidentielle

Dans le cadre d’une tournée de sensibilisation sur la révision de la liste électorale, le Ministre Alain Donwahi, a visité les départements de Gueyo, Buyo, Soubré et Méagui, les 15, 16 et 17 juin 2020. Il s’est agi pour le Coordonnateur Régional du RHDP pour la Nawa, de se faire une idée du bon déroulement de l’opération d’enrôlement sur la liste électorale des nouveaux majeurs et l’établissement des pièces administratives.

Les rencontres avec les délégués départementaux associés du RHDP de la région, lui ont permis de mieux appréhender certaines difficultés auxquelles les requérants sont confrontés sur le terrain, notamment la lenteur de l’établissement du certificat de nationalité. Des préoccupations auxquelles l’émissaire du candidat Amadou Gon Coulibaly a promis d’y remédier dans les plus brefs délais, surtout que la révision de la liste électorale constitue un enjeu majeur pour la victoire du RHDP à l’élection présidentielle d’octobre prochain.

« Le RHDP doit remporter la victoire dans la Nawa dès le 1er tour (…) Notre but actuellement est d’avoir sur la liste électorale les nouveaux majeurs et tous ceux qui n’y étaient pas », a-t-il fait savoir. Alain Donwahi a exhorté les dirigeants locaux du RHDP à maximiser tous les efforts pour l’atteinte des objectifs d’enrôlement des nouveaux majeurs fixés par le parti.

Message reçu 5/5 par ceux-ci qui ont promis de s’y atteler afin que l’opération de révision sur la liste électorale soit un succès pour le RHDP dans la Région de la Nawa.