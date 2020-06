Eunice Zunon: "Si j'étais entrée dans la chambre d'Arafat à la clinique..."

La jeune comédienne ivoirienne Eunice Zunon est revenue sur la fameuse nuit du 11 août 2019 marquée par le tragique accident de moto qui a emporté Dj Arafat avec qui elle était si proche.

Eunice Zunon et Carmen Sama se sont relayées au chevet de Dj Arafat

10 mois après le décès de Dj Arafat, la web humoriste Eunice Zunon, dans un live sur Instagram avec l’ex international Copa Barry, est revenue sur cette fameuse nuit du 11 août 2019 où le roi du Couper décaler a eu ce tragique accident de moto qui lui a couté la vie.

‘’Ce soir-là, j’avais décidé de me déconnecter des réseaux sociaux. C’est ma sœur qui a vu les images de l’accident. Lorsqu’elle m’a montré, nous nous sommes automatiquement rendues sur le lieu de l’accident et là, on m’a dit que l’ambulance venait de partir à l’hôpital‘’, a expliqué Eunice Zunon qui dit s'être ensuite rendue à la clinique où avait été évacué le boss de la Yorogang.

‘’Quand je suis arrivée, j’ai trouvé certains de ses amis…Il y a Carmen Sama aussi qui venait d’arriver. Nous étions assis et on attendait les nouvelles du docteur... J'étais tellement angoissée que les médecins ont pensé que j’étais la femme d’Arafat … Ils ont pensé qu’il avait deux femmes; donc ils ne savaient pas à qui s’adresser...‘’, a confié BB Bouche pointue.

Puis d’ajouter: ‘’Quand le Colonel Wattao est arrivé, c’est lui qui a pu avoir l’autorisation pour que sa compagne aille le voir. Quand elle est sortie de sa chambre, je me suis approchée d’elle pour lui demander; elle m’a dit que ça allait mieux…Rassurée, je suis rentrée à la maison vers 4 heures du matin pour me changer. Je suis revenue autour de 6 heures et Carmen est partie à la maison. C’était comme si on se relayait …Et après, j’ai demandé au docteur comment il allait. Pensant que j'étais sa femme, il a dit qu’on pouvait aller le voir mais bizarrement j'ai préféré attendre…Si j’étais entrée, les gens allaient dire que j’étais la dernière personne à être entrée dans sa chambre … Je remercie Dieu pour ça …‘’, a-t-elle fait savoir.

Eunice Zunon a révélé de même que c’est finalement autour de 10 heures du matin qu’elle a été informée du décès de Dj Arafat. ‘’Quand je suis sortie, entre 10 heures et 11 heures, le ministre Hamed Bakayoko et le ministre de la Jeunesse sont arrivés. Et là, j’ai commencé à me sentir mal… C’est la femme du grand frère Zoumana Bakayoko qui m’a conduite dehors pour m’informer qu’Arafat était parti…Quand elle me l’a dit, j’ai crié…Dans ce cri, il y avait mon corps; il y avait mon âme‘’, a révélé la belle Eunice Zunon.